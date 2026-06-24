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Головна Мобілізація Мобілізували людей без частини черепа: адвокат висловився про ВЛК

Мобілізували людей без частини черепа: адвокат висловився про ВЛК

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 12:34
Мобілізація в Україні — у військо беруть людей без частини черепа
Проходження ВЛК. Фото: armyinform

В Україні зустрічаються випадки, коли мобілізують людей із серйозними вадами здоров'я. Адвокати повідомляють про практику "фейкових" висновків військово-лікарської комісії (ВЛК).

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив адвокат Олег Мицик в ефірі Ранок.LIVE

"Фейкові" висновник ВЛК

Мицик розповів, що найча  стіше до нього звертаються громадяни, чиї права вже були порушені. Саме тому важко оцінити реальний масштаб явища щодо фейкових рішень ВЛК. 

Адвокат навів приклади, коли до армії потрапляли люди з тяжкими захворюваннями або станами, які очевидно виключають придатність до служби.

"Був випадок, коли мобілізували людину, в якої відсутні 14 см² черепа. Ми звільнили його через рік. Чи очевидного шизофреніка... Таких випадків дуже багато", — сказав юрист.

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Він наголосив, що проблема потребує системних змін та посилення відповідальності за рішення військово-лікарських комісій.

Як писали Новини.LIVE, раніше Міноборони оприлюднило алгоритм повернення військових після СЗЧ. Відновитися в лавах ЗСУ можна кількома способами, а розгляд документів триватиме не більше тижня.

Водночас Михайло Федоров заявив, що планує збільшити мінімальну заробітну плату у ЗСУ. У 2027 році базовий рівень повинен бути 40 тисяч гривень. 

мобілізація ВЛК адвокат ефір Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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