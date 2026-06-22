Як працює програма повернення військових після СЗЧ

Військовий ЗСУ. Фото ілюстративне: кадр з відео

Міністерство оборони України 21 червня оприлюднило алгоритм повернення до військової служби для військовослужбовців, які перебувають у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ). Відновитися в лавах ЗСУ можна кількома способами, а розгляд документів триватиме не більше тижня.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗС України, передає Новини.LIVE.

Як військовим повернутися на службу після СЗЧ

Один із варіантів — подання рапорту через застосунок "Армія+". Після надсилання звернення командування має до семи днів на його опрацювання. Якщо рішення буде позитивним, військовослужбовець отримає п'ять діб для прибуття до визначеної військової частини. У цей період у застосунку відображатиметься статус "У дорозі", який підтверджує участь у програмі повернення на службу.

Також військові можуть звернутися безпосередньо до обраної військової частини. Після подання рапорту їх включають до списків тимчасово прибулого особового складу та забезпечують харчуванням. Протягом наступних семи днів проводиться перевірка наданої інформації, після чого ухвалюється рішення про повноцінне поновлення на службі та відновлення всіх належних виплат.

Ще один шлях передбачає звернення до Центру рекрутингу Сухопутних військ. Після погодження кандидатури військовому видають спеціальний припис, який діє протягом п'яти діб і підтверджує право на безперешкодне прибуття до місця служби.

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У відомстві пояснили, що остаточна процедура оформлення залежить від того, чи був військовослужбовець виключений зі списків попередньої частини. Якщо ні — спочатку відновлюється продовольче забезпечення, а після завершення оформлення повертаються грошове та інші види забезпечення. Якщо ж виключення вже відбулося, всі виплати та забезпечення поновлюються одразу після зарахування до нового підрозділу.

Раніше Новини.LIVE писали, що військовослужбовець, якому встановлено групу інвалідності, має законне право на звільнення зі служби в лавах ЗСУ. Для цього йому необхідно оформити відповідний рапорт та подати його на ім’я командира військової частини, після чого запускається процедура розгляду документів.

Також Новини.LIVE писали, що народний депутат України Руслан Горбенко заявив, що близько 10% особового складу механізованих бригад становлять військовослужбовці, які раніше самовільно залишали частини (СЗЧ). Водночас, за його словами, у високотехнологічних підрозділах ця частка суттєво відрізняється.