Мобілізували людей без частини черепа: адвокат висловився про ВЛК

Проходження ВЛК. Фото: armyinform

Карина Приходько Редактор

В Україні зустрічаються випадки, коли мобілізують людей із серйозними вадами здоров'я. Адвокати повідомляють про практику "фейкових" висновків військово-лікарської комісії (ВЛК).

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив адвокат Олег Мицик в ефірі Ранок.LIVE.

"Фейкові" висновник ВЛК

Мицик розповів, що найча стіше до нього звертаються громадяни, чиї права вже були порушені. Саме тому важко оцінити реальний масштаб явища щодо фейкових рішень ВЛК.

Адвокат навів приклади, коли до армії потрапляли люди з тяжкими захворюваннями або станами, які очевидно виключають придатність до служби.

"Був випадок, коли мобілізували людину, в якої відсутні 14 см² черепа. Ми звільнили його через рік. Чи очевидного шизофреніка... Таких випадків дуже багато", — сказав юрист.

Він наголосив, що проблема потребує системних змін та посилення відповідальності за рішення військово-лікарських комісій.

Як писали Новини.LIVE, раніше Міноборони оприлюднило алгоритм повернення військових після СЗЧ. Відновитися в лавах ЗСУ можна кількома способами, а розгляд документів триватиме не більше тижня.

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