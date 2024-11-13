Якщо мобілізувати виключеного з обліку — що робити по закону

Перевірка документів працівниками ТЦК. Фото ілюстративне: Третій відділ Стрийського РТЦК та СП

Якщо людина має військовий квиток, де зазначено, що її виключили з обліку за статтею, то вона не підлягає мобілізації. Проте, є випадки, коли працівники ТЦК порушують правила мобілізації та військового обліку: людину силоміць доставляють до військкомату, позбавляють засобів зв'язку та вилучають документи. Як діяти у випадку протизаконної мобілізації, якщо людина виключена з обліку.

Поради дав адвокат Владислав Дерій.

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Чоловіка мобілізували з копією військового квитка хоча він виключений з обліку

Жінка поділилася з адвокатом історією, як її чоловіка "запакували" в бус працівники ТЦК, хоча він мав при собі копію військового квитка, де було зазначено, що він виключений з обліку за статтею. Надалі чоловіка в військкоматі ніби то запевнили, що йому оновлять військовий квиток та відібрали телефон з обіцянкою повернути його за шість днів.

Адвокати зазначають, що чоловіки при собі мають носити оригінал військового квитка або ж зареєструватися в Ререзв+, де містять відповідні дані. Також якщо чоловік був виключений з обліку, то його не мають права мобілізувати, оскільки він не є військовозобов'язаним.

Його не можуть знову поновити на військову службу та направити на ВЛК, це суперечить закону. Зокрема згідно п.2 ч.1 ст.37 "Про військовий обов'язок і військову службу" взяти на військовий облік можуть громадян, які зняті за наказом МОУ, але якщо чоловік є виключеним з військового обліку згідно з законом і підтвердженням цього є відповідна відмітка, яка має міститись у військово-обліковому документі, то згідно з чинним законодавством поновлення на військовому обліку виключених з нього – не передбачене.

Крім того, у ТЦК не можуть оновлювати військовий квиток, окрім випадків, коли він втрачений або викрадений. Це регулюється згідно положеннями Закону № 3633-IX про військово-обліковий документ.

Порядок дій якщо в ТЦК примусово доставили виключеного з обліку чоловіка

Адвокат радить у таких випадках негайно звернутися до адвоката за місцем проживання. Надалі слід зателефонувати та написати заяву в Генеральну прокуратуру, Державне бюро розслідувань, Національну поліцію, де необхідно повідомити про незаконне позбавлення волі та викрадення (стаття 146 ККУ) й про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (стаття 426-1 ККУ).

Також потрібно звернутися до районного суду за місцем розташування ТЦК зі скаргою щодо незаконного ув'язнення працівниками ТЦК та вимогою звільнити його. Це спровокує доставку чоловіка до слідчого судді, де мали б з'ясувати обставини на підставі яких він незаконно утримується працівниками ТЦК. Слідчий суддя зобов'язаний звільнити чоловіка.

Винятком, коли слідчий суддя не може звільнити постраждалу людину є: існування передбачених законом підстав для затримання особи без ухвали слідчого судді, суду, неперевищення граничного строку тримання під вартою, відсутність зволікання у доставленні особи до суду.

Нагадаємо, юристка сформувала повний перелік всіх дій, які заборонено робити працівникам ТЦК із військовозобов'язаним.

Також ми писали про те, як треба діяти, якщо ТЦК відмовляється давати повістку в руки, а натомість примушує поїхати з ними в центри комплектування.