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Мобилизовали исключенного из учета — порядок действий и законы

13 ноября 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Если мобилизовать исключенного из учета – что делать по закону
Проверка документов работниками ТЦК. Фото иллюстративный: Третий отдел Стрыйского РТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Если человек имеет военный билет, где указано, что его исключили из учета по статье, то он не подлежит мобилизации. Однако есть случаи, когда работники ТЦК нарушают правила мобилизации и военного учета: человека насильно доставляют в военкомат, лишают средств связи и изымают документы. Как поступать в случае противозаконной мобилизации, если человек исключен из учета.

Советы дал адвокат Владислав Дерий.

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Женщина поделилась с адвокатом историей, как ее мужа "упаковали" в бус работники ТЦК, хотя у него была копия военного билета, где было указано, что он исключен из учета по статье. В дальнейшем мужчину в военкомате якобы заверили, что ему обновят военный билет и отобрали телефон с обещанием вернуть его через шесть дней.

Адвокаты отмечают, что мужчины при себе должны носить оригинал военного билета или зарегистрироваться в Ререзв+, где содержатся соответствующие данные. Также если мужчина был исключен из учета, то его не имеют права мобилизовать, поскольку он не военнообязан.

Его не могут снова восстановить на военную службу и направить на ВВК, это противоречит закону. В частности, согласно п.2 ч.1 ст.37 "О воинской обязанности и военной службе" взять на военный учет могут граждан, снятых по приказу МОУ, но если мужчина исключен из военного учета по закону и подтверждением этому является соответствующая отметка, которая должна содержаться в военно-учетном документе, согласно действующему законодательству возобновление на военном учете исключенных из него – не предусмотрено.

Кроме того, в ТЦК не могут обновлять военный билет, кроме случаев, когда он потерян или похищен. Это регулируется согласно положениям Закона №3633-IX о военно-учетном документе.

Порядок действий, если в ТЦК принудительно доставили исключенного из учета мужчину

Адвокат советует в таких случаях немедленно обратиться к адвокату по месту жительства. В дальнейшем следует позвонить по телефону и написать заявление в Генеральную прокуратуру, Государственное бюро расследований, Национальную полицию, где необходимо сообщить о незаконном лишении свободы и похищении (статья 146 УКУ) и о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий (статья 426-1 УКУ).

Также нужно обратиться в районный суд по месту нахождения ТЦК с жалобой по поводу незаконного заключения работниками ТЦК и требованием уволить его. Это спровоцирует доставку мужчины к следователю судьи, где должны выяснить обстоятельства на основании которых он незаконно удерживается работниками ТЦК. Следователь судья обязан уволить мужчину.

Исключением, когда следователь судья не может уволить пострадавшего человека: существование предусмотренных законом оснований для задержания лица без определения следственного судьи, суда, непревышение предельного срока содержания под стражей, отсутствие промедления в доставке лица в суд.

Напомним, юрист сформировала полный перечень всех действий, которые запрещено совершать работникам ТЦК с военнообязанным.

Также мы писали о том, как нужно действовать, если ТЦК отказывается давать повестку в руки, а в то же время заставляет поехать с ними в центры комплектования.

ТЦК и СП нарушения мобилизация военно-учетный документ закон

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