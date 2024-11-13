Если мобилизовать исключенного из учета – что делать по закону

Проверка документов работниками ТЦК. Фото иллюстративный: Третий отдел Стрыйского РТЦК и СП

Если человек имеет военный билет, где указано, что его исключили из учета по статье, то он не подлежит мобилизации. Однако есть случаи, когда работники ТЦК нарушают правила мобилизации и военного учета: человека насильно доставляют в военкомат, лишают средств связи и изымают документы. Как поступать в случае противозаконной мобилизации, если человек исключен из учета.

Советы дал адвокат Владислав Дерий.

Читайте также:

Мужчину мобилизовали с копией военного билета, хотя он исключен из учета.

Женщина поделилась с адвокатом историей, как ее мужа "упаковали" в бус работники ТЦК, хотя у него была копия военного билета, где было указано, что он исключен из учета по статье. В дальнейшем мужчину в военкомате якобы заверили, что ему обновят военный билет и отобрали телефон с обещанием вернуть его через шесть дней.

Адвокаты отмечают, что мужчины при себе должны носить оригинал военного билета или зарегистрироваться в Ререзв+, где содержатся соответствующие данные. Также если мужчина был исключен из учета, то его не имеют права мобилизовать, поскольку он не военнообязан.

Его не могут снова восстановить на военную службу и направить на ВВК, это противоречит закону. В частности, согласно п.2 ч.1 ст.37 "О воинской обязанности и военной службе" взять на военный учет могут граждан, снятых по приказу МОУ, но если мужчина исключен из военного учета по закону и подтверждением этому является соответствующая отметка, которая должна содержаться в военно-учетном документе, согласно действующему законодательству возобновление на военном учете исключенных из него – не предусмотрено.

Кроме того, в ТЦК не могут обновлять военный билет, кроме случаев, когда он потерян или похищен. Это регулируется согласно положениям Закона №3633-IX о военно-учетном документе.

Порядок действий, если в ТЦК принудительно доставили исключенного из учета мужчину

Адвокат советует в таких случаях немедленно обратиться к адвокату по месту жительства. В дальнейшем следует позвонить по телефону и написать заявление в Генеральную прокуратуру, Государственное бюро расследований, Национальную полицию, где необходимо сообщить о незаконном лишении свободы и похищении (статья 146 УКУ) и о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий (статья 426-1 УКУ).

Также нужно обратиться в районный суд по месту нахождения ТЦК с жалобой по поводу незаконного заключения работниками ТЦК и требованием уволить его. Это спровоцирует доставку мужчины к следователю судьи, где должны выяснить обстоятельства на основании которых он незаконно удерживается работниками ТЦК. Следователь судья обязан уволить мужчину.

Исключением, когда следователь судья не может уволить пострадавшего человека: существование предусмотренных законом оснований для задержания лица без определения следственного судьи, суда, непревышение предельного срока содержания под стражей, отсутствие промедления в доставке лица в суд.

Напомним, юрист сформировала полный перечень всех действий, которые запрещено совершать работникам ТЦК с военнообязанным.

Также мы писали о том, как нужно действовать, если ТЦК отказывается давать повестку в руки, а в то же время заставляет поехать с ними в центры комплектования.