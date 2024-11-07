Мобілізація в Україні 2024 — що працівники ТЦК не мають права робити

Працівники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним чоловіком. Скриншот з відео на Youtube

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через військову агресію Росії. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, які отримують повістки.

Старша юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян розповіла виданню "РБК-Україна", що не мають права робити працівники ТЦК.

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Юристка пояснила, що відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Постанови Кабміну № 560 від 16 травня 2024 року, ТЦК та СП мають чіткі права та обов’язки щодо військовозобов’язаних.

"Ці документи визначають законні дії, які ТЦК може вчиняти, а також ті, що вважаються протиправними", – сказала вона.

Козян зауважила, що деякі дії, що вчиняються ТЦК, можуть порушувати права громадян і розглядатися як протиправні:

Примусовий привід (супровід) без належного судового рішення: ТЦК не може самостійно затримувати або доставляти військовозобов’язаних примусово. Примусовий привід можливий лише на підставі рішення суду і за участю правоохоронних органів.

Порушення процедури медичного огляду: виклик на медогляд повинен відбуватися в чітко встановленому порядку. Якщо ТЦК змушує пройти медогляд осіб, що мають законну відстрочку або визнані непридатними, це вважається порушенням закону.

Неналежне поводження з персональними даними: відповідно до закону, дані про військовозобов’язаних є конфіденційними. Неправомірне розголошення або неналежне зберігання таких даних є порушенням.

Перевищення повноважень: працівники ТЦК не мають права здійснювати самовільні перевірки або входити до житла військовозобов’язаного без дозволу, а також чинити тиск або примушувати осіб до мобілізації, якщо вони мають законне право на відстрочку.

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