Львовянин пытался подкупить полицейских и работника ТЦК — ответит перед судом

Мужчина проходит медосмотр. Фото иллюстративное: РБК-Украина/Виталий Носач

Во Львове 26-летний молодой человек пытался подкупить правоохранителей и работника военкомата. За деньги он хотел избежать прохождения ВВК.

Об этом 23 января сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в конце декабря прошлого года фигуранта остановили в Железнодорожном районе военнослужащие ТЦК и полицейские. Проверив документы военнообязанного, представители группы оповещения выяснили, что он нарушил воинский учет. Чтобы не проходить ВВК, молодой человек предложил им сначала две тысячи долларов взятки, а впоследствии увеличил сумму до трех тысяч долларов, но те все равно отказались.

Решение суда

За предложение взятки чиновнику львовянину может грозить наказание от штрафа до четырех лет заключения. Обвинительный акт направили в суд.

Напомним, на Ивано-Франковской мужчина хулиганил возле здания ТЦК и СП, чтобы не допустить выезда брата на ВВК. Его оштрафовали.

Также мы сообщали, что на Полтавщине работник ТЦК не сохранил записи с бодикамер. Ему сделали устное замечание.