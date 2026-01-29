Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Молодой человек хотел за взятку избежать ВВК — его будут судить

Молодой человек хотел за взятку избежать ВВК — его будут судить

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 01:03
Львовянин пытался подкупить полицейских и работника ТЦК — ответит перед судом
Мужчина проходит медосмотр. Фото иллюстративное: РБК-Украина/Виталий Носач

Во Львове 26-летний молодой человек пытался подкупить правоохранителей и работника военкомата. За деньги он хотел избежать прохождения ВВК.

Об этом 23 января сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в конце декабря прошлого года фигуранта остановили в Железнодорожном районе военнослужащие ТЦК и полицейские. Проверив документы военнообязанного, представители группы оповещения выяснили, что он нарушил воинский учет. Чтобы не проходить ВВК, молодой человек предложил им сначала две тысячи долларов взятки, а впоследствии увеличил сумму до трех тысяч долларов, но те все равно отказались.

Решение суда

За предложение взятки чиновнику львовянину может грозить наказание от штрафа до четырех лет заключения. Обвинительный акт направили в суд.

Напомним, на Ивано-Франковской мужчина хулиганил возле здания ТЦК и СП, чтобы не допустить выезда брата на ВВК. Его оштрафовали.

Также мы сообщали, что на Полтавщине работник ТЦК не сохранил записи с бодикамер. Ему сделали устное замечание.

суд взятка мобилизация ВВК военнообязанные
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации