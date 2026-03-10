Виїзд за кордон з сиротою - коли це можливо

Опікун дитини-сироти може перетинати державний кордон. Фото: prikhodko.com.ua, Facebook "Західний кордон". Колаж: Новини.LIVE

Військовозобов’язаний громадянин, який має статус опікуна дитини-сироти, може виїжджати за кордон в умовах воєнного стану. Юристи пояснили, чи потрібна в цій ситуації на кордоні сама дитина.

Виїзд за кордон під час війни

Виїзд за кордон України в умовах воєнного стану є дещо обмеженим. Частина громадян, які перебувають на військовому обліку, не мають права перетинати державний кордон.

До юристів звернувся громадянин, який є опікуном дитини-сироти, що позбавлена батьківського піклування. Чоловік поцікавився, чи має він право виїжджати за кордон у такому статусі – і чи обов’язково для цього виїжджати разом із цією дитиною.

"У пункті 2-6 Правил перетинання кордону зазначено, що право на виїзд мають військовозобов’язані особи, які не підлягають призову під час мобілізації. Це означає, що певні групи громадян, незалежно від загальних обмежень, можуть залишати територію України без додаткових дозволів військкоматів. Однією з таких груп є опікуни дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років", — наголосив у коментарі громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Документи, потрібні для виїзду

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив законність виїзду за кордон громадянина у такій ситуації. "Загалом Ваша підстава для відстрочки надає право на перетин кордону як з дитиною, так і без неї. Проблем не повинно бути", — запевнив громадянина Дерій.

Юрист також розповів, які документи потрібно мати при собі. По-перше, це закордонні паспорти — як дитини, так і опікуна.

Крім того, це документи, які засвідчують факт опікунства. Потрібні три такі документи:

витяг з рішення про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

рішення ради / рішення суду про встановлення опіки;

письмове погодження служби у справах дітей за місцем звернення чи служби у справах дітей обласної військової (військово-цивільної) адміністрації на виїзд із зазначенням держави остаточного перебування дитини.

