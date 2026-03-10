Может ли опекун сироты выезжать за границу

Опекун ребенка-сироты может пересекать государственную границу. Фото: prikhodko.com.ua, Facebook "Західний кордон". Коллаж: Новини.LIVE

Военнообязанный гражданин, имеющий статус опекуна ребенка-сироты, может выезжать за границу в условиях военного положения. Юристы объяснили, нужен ли в этой ситуации на границе сам ребенок.

Выезд за границу во время войны

Выезд за границу Украины в условиях военного положения является несколько ограниченным. Часть граждан, состоящих на воинском учете, не имеют права пересекать государственную границу.

К юристам обратился гражданин, который является опекуном ребенка-сироты, лишенного родительской опеки. Мужчина поинтересовался, имеет ли он право выезжать за границу в таком статусе — и обязательно ли для этого выезжать вместе с этим ребенком.

"В пункте 2-6 Правил пересечения границы указано, что право на выезд имеют военнообязанные лица, не подлежащие призыву по мобилизации. Это означает, что определенные группы граждан, независимо от общих ограничений, могут покидать территорию Украины без дополнительных разрешений военкоматов. Одной из таких групп являются опекуны детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет", — отметил в комментарии гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Документы, необходимые для выезда

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил законность выезда за границу гражданина в такой ситуации. "В целом Ваше основание для отсрочки дает право на пересечение границы как с ребенком, так и без него. Проблем не должно быть", — заверил гражданина Дерий.

Юрист также рассказал, какие документы нужно иметь при себе. Во-первых, это загранпаспорта — как ребенка, так и опекуна.

Кроме того, это документы, которые удостоверяют факт опекунства. Нужны три таких документа:

выписка из решения о предоставлении ребенку статуса ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки;

решение совета/решение суда об установлении опеки;

письменное согласование службы по делам детей по месту обращения или службы по делам детей областной военной (военно-гражданской) администрации на выезд с указанием государства окончательного пребывания ребенка.

