Головна Мобілізація Можна буде воювати "з дивана" — ВР хоче створити Кіберсили в ЗСУ

Можна буде воювати "з дивана" — ВР хоче створити Кіберсили в ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 04:30
Депутати пропонують створити Кіберсили, куди залучать ІТ-фахівців, що зможуть служити віддалено
Підрозділ ІТ-фахівців ЗСУ. Ілюстративне фото: dev.ua

Народні депутати в першому читання підтримали законопроєкт про створення в лавах ЗСУ Кіберсил. За таке рішення віддали голоси 255 нардепів. 

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Для чого хочуть прийняти закон про Кіберсили

Як заявив на брифінгу депутат ВР Олександр Федієнко, це дозволить залучити особливих спеціалістів, яких не вистачає в країні, без проведення мобілізації. Законопроєкт передбачає механізм залучення висококваліфікованих фахівців з ІТ до лав Збройних сил України на основі оновленої моделі резервістів. 

"Тобто ми зможемо долучати до лав ЗСУ фахівців, не мобілізуючи їх. Давайте чесно, це поштучний товар, по пальцях таких спеціалістів можна перелічити", — зазначив Федієнко. 

Нардеп зауважив, що кіберрезервісти не будуть виконувати бойові завдання на передовій. Вони зможуть працювати дистанційно, зокрема з дому, надаючи допомогу Збройним силам України в кіберпросторі. Для цього їм буде наданий статус комбатанта, що захистить їх від можливих юридичних претензій в міжнародних інстанціях.

Федієнко підкреслив необхідність створення Кіберсил для синхронізації роботи різних державних структур, які займаються кібербезпекою.  Він навів приклад, коли українські служби помилково атакували одна одну, вважаючи противником російських хакерів.

Створення Кіберсил відповідає світовим тенденціям. З 2023-2024 років багато країн, в тому числі члени НАТО, створюють власні кіберсили для проведення розвідки на об'єктах критичної інфраструктури та військових екосистем ворога.

Раніше повідомлялось, що у ЗСУ помітили зниження кількості охочих укладати контракт серед молоді. Наразі ситуація залишається складною.

Тим часом в Україні віднедавна запрацював контракт на службу в ЗСУ для громадян віком старше 60 років.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
