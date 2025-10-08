Відео
Україна
Молодь все рідше підписує контракти із ЗСУ — що відбувається

Молодь все рідше підписує контракти із ЗСУ — що відбувається

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 13:18
У Збройних силах фіксують спад інтересу до контрактної служби серед молоді
Андрій Андрієнко/Прес-служба 65-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України

У Збройних силах України помітили зниження кількості охочих укладати контракти серед молоді віком від 18 до 25 років. Наразі ситуація із набором молодих контрактників залишається складною.

Про це повідомив начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади Денис Швидкий в ефірі програми "Ранок.LIVE".

Читайте також:

В Україні суттєво поменшало охочих підписувати контракт "18-25"

"Ні, на жаль, ситуація не вирівнялась. Також зазначаємо зменшення заявок категорії 18-25. Але, як і казав я минулий раз, ми очікуємо на повернення десь приблизно через 2-3 місяці. І я враховую, що будуть повертатися хлопці, і також динаміка вирівняється", — сказав Денис Швидкий.

Також представник бригади зауважив, що інших серйозних чинників, окрім тимчасового від’їзду молоді, наразі не спостерігається. А ті, хто підписав контракт раніше, задоволені умовами. Вже за кілька місяців спливе термін контрактів у тих, хто першим погодився долучитися до війська. 

"Хлопці працюють, їм все подобається. Вже майже чотири місяці залишилось, і вже перші хлопці будуть закінчувати свій перший контракт. І ми вже зможемо отримати коментарі, як пройшов в них вже рік в Збройних силах України. Вони вже навчилися, вони вже виконують завдання, працюють, всім подобається. Перші ознаки вже будуть приблизно за 4-5 місяців", — висловився Денис Швидкий. 

Нагадаємо, що наприкінці вересня Денис Швидкий повідомляв про зниження кількості заявок на службу серед молоді. 

Також раніше Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса повідомляв, що в Україні можуть переглянути умови контракту.

Тим часом в Україні віднедавна запрацював контракт на службу в ЗСУ для громадян віком старше 60 років.

Україна мобілізація контракт молодь виїзд за кордон
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
