Главная Мобилизация Можно будет воевать "с дивана" — ВР хочет создать Киберсилы в ВСУ

Можно будет воевать "с дивана" — ВР хочет создать Киберсилы в ВСУ

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 04:30
Депутаты предлагают создать Киберсилы, куда привлекут ИТ-специалистов, которые смогут служить удаленно
Подразделение ИТ-специалистов ВСУ. Иллюстративное фото: dev.ua

Народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект о создании в рядах ВСУ Киберсил. За такое решение отдали голоса 255 нардепов.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Для чего хотят принять закон о Киберсилах

Как заявил на брифинге депутат ВР Александр Федиенко, это позволит привлечь особых специалистов, которых не хватает в стране, без проведения мобилизации. Законопроект предусматривает механизм привлечения высококвалифицированных специалистов по ІТ в ряды Вооруженных сил Украины на основе обновленной модели резервистов.

"То есть мы сможем привлекать в ряды ВСУ специалистов, не мобилизуя их. Давайте честно, это поштучный товар, по пальцам таких специалистов можно пересчитать", — отметил Федиенко.

Нардеп отметил, что киберрезервисты не будут выполнять боевые задачи на передовой. Они смогут работать дистанционно, в том числе из дома, оказывая помощь Вооруженным силам Украины в киберпространстве. Для этого им будет предоставлен статус комбатанта, что защитит их от возможных юридических претензий в международных инстанциях.

Федиенко подчеркнул необходимость создания Киберсил для синхронизации работы различных государственных структур, которые занимаются кибербезопасностью. Он привел пример, когда украинские службы ошибочно атаковали друг друга, считая противником российских хакеров.

Создание Киберсил соответствует мировым тенденциям. С 2023-2024 годов многие страны, в том числе члены НАТО, создают собственные киберсилы для проведения разведки на объектах критической инфраструктуры и военных экосистем врага.

Ранее сообщалось, что в ВСУ заметили снижение количества желающих заключать контракт среди молодежи. Сейчас ситуация остается сложной.

Между тем в Украине с недавних пор заработал контракт на службу в ВСУ для граждан в возрасте старше 60 лет.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
