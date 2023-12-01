Можна воювати — адвокат про мобілізацію людей з інвалідністю III групи

Військовий ЗСУ подає боєприпаси. Фото: AFP

Згідно з законом, чоловіки, які мають інвалідність третьої групи, підлягають мобілізації до лав ЗСУ. Однак призов відбувається лише за їхньою згодою та місцем проживання. Після того, як отримали повістку, потрібно прийти в ТЦК та СП з необхідними документами, які підтверджують стан здоров'я.

Про це повідомляє Факти ICTV.

Читайте також:

Чи підлягає призову людина з інвалідністю III групи

Адвокат Іван Ліберман пояснив, що ІІІ група є легкою інвалідністю, тому людина може воювати.

"Крім того, брати участь у бойових діях можна у різний спосіб. Можна підносити боєприпаси, копати траншеї чи готувати їжу тощо. Тобто служба у війську ЗСУ може бути абсолютно різною, так звана альтернативна служба", — зазначив Ліберман.

Однак, за його словами, такі речі швидко змінюються.

"Як засвідчує практика, усе що тимчасове або за згодою, дуже швидко починає бути обов’язковим, ще й під відповідальність", — наголосив адвокат.

Що каже закон

Адвокат пояснив, що навіть громадяни з інвалідністю ІІІ групи можуть бути мобілізовані, оскільки це передбачено законом про обов'язок громадян України служити у війську.

"Крім того, багато з українців ще до війни підробили собі довідки про інвалідність ІІІ групи. Щоб отримувати соціальні виплати, пільги, їздити в санаторії тощо. Таким чином, багато здорових людей, у яких немає інвалідності, зараз будуть тимчасово за згодою, а потім і обов’язково служити у війську", — додав експерт.

Нагадаємо, що відомо, кого з військовозобов'язаних не можуть призвати та хто з чоловіків може отримати відстрочку у грудні.