Можно воевать — адвокат о мобилизации людей с инвалидностью III группы

Военный ВСУ подает боеприпасы. Фото: AFP

По закону мужчины, имеющие инвалидность третьей группы, подлежат мобилизации в ряды ВСУ. Однако призыв происходит только по их согласию и месту жительства. После получения повестки нужно прийти в ТЦК и СП с необходимыми документами, подтверждающими состояние здоровья.

Об этом сообщает Факты ICTV.

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Адвокат Иван Либерман объяснил, что ІІІ группа является легкой инвалидностью, поэтому мужчина может воевать.

"Кроме того, участвовать в боевых действиях можно разными способами. Можно подносить боеприпасы, копать траншеи или готовить еду и т.д. То есть служба в войске ВСУ может быть совершенно разной, так называемая альтернативная служба", — отметил Либерман.

Однако, по его словам, такие вещи быстро меняются.

"Как свидетельствует практика, все, что временное или по согласию, очень быстро начинает быть обязательным, еще и под ответственность", — подчеркнул адвокат.

Что говорит закон

Адвокат пояснил, что даже граждане с инвалидностью ІІІ группы могут быть мобилизованы, поскольку это предусмотрено законом об обязанности граждан Украины служить в армии.

"Кроме того, многие украинцы еще до войны подделали себе справки об инвалидности ІІІ группы. Чтобы получать социальные выплаты, льготы, ездить в санатории и т.д. Таким образом, много здоровых людей, у которых нет инвалидности, сейчас будут временно по согласию, а затем и обязательно служить в армии", — добавил эксперт.

Напомним, что известно, кого из военнообязанных не могут призвать и кто из мужчин может получить отсрочку в декабре.