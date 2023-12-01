Муженко пояснив, чому в Україні є багато проблем з мобілізацією

Колишній головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко. Фото: BBC News Україна

В Україні існує багато проблем із проведенням мобілізації через те, що недотримується Закон "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію". Такий закон визначає обов'язки і функції всіх органів державної влади.

Про це заявив колишній головнокомандувач ЗСУ, генерал Віктор Муженко в інтерв’ю "BBC News Україна".

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В чому проблема

"Це комплексний захід, який проводиться не тільки військовими, не тільки ТЦК, на які зараз всі звернули увагу і яких зараз роблять винними в усіх гріхах, які вони мають і не мають за великим рахунком. А це завдання всіх органів державної влади, всіх інституцій держави, включаючи і недержавні структури, можливо, навіть такі як церкви, які повинні формувати у громадян свідоме ставлення до мобілізації і взагалі розуміння того, з якою метою це проводиться", — зауважив він.

За його словами, війна в Україні триває за незалежність та за існування нації. Він додав, що наразі "гострота цього питання трохи втрачена, і це проблема".

Що мають робити працівники ТЦК та СП

Також Муженко наголосив, що за Законом "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", органи державної та місцевої влади, керівники підприємств, повинні організувати оповіщення людей та доставку військовозобов'язаних до ТЦК. Проте, за його словами, цього не відбувається.

"Тому ми бачимо ці військові патрулі, які з перевищенням повноважень ходять по містах, по вулицях, по закладах громадського харчування і таке інше. І відбуваються ті всі ексцеси, що є порушенням цього закону", — сказав український генерал.

Крім того, Муженко зазначив, що наразі під питанням є кількість мобілізованих та як вони мають використовуватися.

Він запевнив, що кількість людей, яка буде мобілізована, не визначає боєздатність і спроможність ЗСУ.

"Це робить наявність цілісних структур — бригад, корпусів, складу відповідних угруповань, наявності озброєння, військової техніки і навченості цих людей. І, можливо, тих термінів (я розумію, що це не від доброго життя), які на сьогодні є — їх не вистачає для якісної професійної підготовки особового складу, в тому числі для того, щоб можна було експлуатувати і грамотно застосовувати техніку і озброєння", — додав військовий.

Мотивація для українців

Муженко сказав, що нині існують танкова коаліція, коаліція ППО, військово-морська коаліція для України.

"Тобто процес іде, можливо, не так швидко, як би нам хотілось. Але виникає питання, наскільки ми готові приймати це озброєння, наскільки ми готові навчити цих людей?" — запитав він.

За його словами, Україні потрібно сотні тисяч кваліфікованих та мотивованих військових.

"Ще одне питання — мотивація. Яка мотивація існує і що дійсно спонукає громадян свідомо йти на виконання свого почесного обов'язку по захисту Вітчизни? Отакі кліше — загальні фрази з Конституції, законів. Але вони дійсно мають велике значення", — нагадав генерал.

Нагадаємо, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, скільки Україна має мобілізувати людей на передову в першому півріччі наступного року. За його словами, при 30-мільйонному населенні ця цифра підйомна.