Муженко объяснил, почему в Украине много проблем с мобилизацией

Бывший главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко. Фото: BBC News Украина

В Украине существует много проблем с проведением мобилизации из-за того, что не соблюдается Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Такой закон описывает обязанности и функции всех органов государственной власти.

Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко в интервью "BBC News Украина".

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В чем проблема

"Это комплексное мероприятие, которое проводится не только военными, не только ТЦК, на которые сейчас все обратили внимание и которые сейчас делают виновными во всех грехах, которые они имеют и не имеют по большому счету. А это задача всех органов государственной власти, всех институтов государства, включая и негосударственные структуры, возможно даже такие как церкви, которые должны формировать у граждан сознательное отношение к мобилизации и вообще понимание того, с какой целью это проводится", — отметил он.

По его словам, война в Украине продолжается за независимость и существование нации. Он добавил, что "острота этого вопроса немного потеряна, и это проблема".

Что должны делать работники ТЦК и СП

Также Муженко подчеркнул, что по Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", органы государственной и местной власти, руководители предприятий должны организовать оповещения людей и доставку военнообязанных в ТЦК. Однако, по его словам, этого не происходит.

"Поэтому мы видим эти военные патрули, которые с превышением полномочий ходят по городам, по улицам, по заведениям общественного питания и так далее. И происходят все эксцессы, которые являются нарушением этого закона", — сказал украинский генерал.

Кроме того, Муженко отметил, что под вопросом есть количество мобилизованных и как они должны использоваться.

Он заверил, что количество людей, которые будут мобилизованы, не определяет боеспособность и способность ВСУ.

"Это делает наличие целостных структур — бригад, корпусов, состава соответствующих группировок, наличия вооружения, военной техники и обученности этих людей. И, возможно, тех терминов (я понимаю, что это не от хорошей жизни), которые сегодня есть — их не хватает для качественной профессиональной подготовки личного состава, в том числе для того, чтобы можно было эксплуатировать и грамотно применять технику и вооружение", — добавил военный.

Мотивация для украинцев

Муженко сказал, что в настоящее время существует танковая коалиция, коалиция ПВО, военно-морская коалиция для Украины.

"То есть процесс идет, возможно, не так быстро, как бы нам хотелось. Но возникает вопрос, насколько мы готовы принимать это вооружение, насколько мы готовы научить этих людей?" — спросил он.

По его словам, Украине нужно сотни тысяч квалифицированных и мотивированных военных.

"Еще один вопрос — мотивация. Какая мотивация существует и что действительно побуждает граждан сознательно идти на выполнение своей почетной обязанности по защите Отечества? Такие клише — общие фразы из Конституции, законов. Но они действительно имеют большое значение", — напомнил генерал.

Напомним, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, сколько Украина должна мобилизовать людей на передовую в первом полугодии следующего года. По его словам, при 30-миллионном населении эта цифра подъемная.