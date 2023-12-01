Військовий аналітик Дикий назвав кількість людей, яких потрібно мобілізувати 2024 року

Колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Фото: Укрінформ

Колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, скільки Україна має мобілізувати людей на передову в першому півріччі наступного року. За його словами, при 30-мільйонному населенні, ця цифра підйомна.

Про це Євген Дикий розповів в інтерв'ю Radio NV.

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Скільки людей потрібно мобілізувати на війну

"Навіть у нас з вами достатньо інформації, щоб розуміти, що 20 тисяч на місяць, тобто менше чверті мільйона за весь наступний рік, це в кращому разі для підтримання нинішньої чисельності. Це компенсація втрат, можливість хлопцям ходити на ротацію і так далі", — наголосив Дикий.

Він нагадав, що згідно з даними ГУР, в Україні перебуває 420 тисяч російських військових, що складають передову та найближчий тил. На противагу цьому Україні ніколи не вдавалося зібрати таку кількість своїх бійців на фронті.

"На мою думку, одна з наших задач на 2024 рік — хоча б нарешті вийти на паритет. Не говорю вже про те, наскільки би змінилася ситуація, якби ми могли створити чисельну перевагу. На жаль, при всіх військових хитрощах, технологіях, є деякі речі, які не компенсуються нічим, крім просто кількості особового складу", — пояснив фахівець.

Дикий додав, що протягом першого півріччя 2024 року Україні потрібно мобілізувати принаймні півмільйона осіб, і мати реальний мобілізаційний ресурс до мільйона людей. Екскомандир роти батальйону "Айдар" зауважив, що вважає це можливим, адже в країні 30-мільйонне населення.

Нагадаємо, що Дикий пояснив, чому наступного року Україна має мобілізувати більше ресурсів та фінансів для війни проти російських окупантів.