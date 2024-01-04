На Буковині затримали посадовця ТЦК та його поплічників — на чому зловили

Арешт посадовця ТЦК СП на Буковині. Фото: Національна поліція

На Буковині під суд підуть члени злочинної групи за сприяння в організації схеми ухилення від мобілізації. Серед членів банди був посадовець ТЦК СП.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

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Серед злочинців — працівник ТЦК СП

Оперативники управління ДСР в Чернівецькій області спільно зі слідчим відділом Чернівецького поліцейського управління викрили діяльність організованого злочинного угруповання, яке сприяло чоловікам призовного віку в ухиленні від проходження військової служби.

Вилучені речі злочинців. Джерело: Національна поліція

За три тисячі доларів працівник ТЦК та двоє його спільників допомагали ухилянтам готувати необхідних документів для уникнення мобілізації.

Один із заарештованих членів банди. Джерело: Національна поліція

Торік влітку правоохоронці викрили працівник ТЦК СП та ще одного фігуранта під час отримання двох тисяч доларів. Під час проведення слідчих дій задокументували факт передачі зловмисникам однієї тисячі доларів.

Вилучені гроші. Джерело: Національна поліція

На підставі зібраних доказів трьом учасникам угруповання оголошено підозри за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 ККУ "Зловживання повноваженнями".

Заарештований працівник ТЦК СП. Джерело: Національна поліція

Нагадаємо, що вчора у Харкові люди у військовій формі силоміць заштовхнули чоловіка в автомобіль. Вони тримали чоловіка за руки та йшли до буса. Він кричав та намагався зупинити їх, однак йому не вдалося цього зробити.

Водночас вчора на Львівщині правоохоронці викрили трьох чоловіків, які нелегально відправляли ухилянтів за кордон. За свої "послуги" організатори злочинної схеми брали у "клієнтів" понад 4 тисячі доларів.