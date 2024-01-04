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На Буковині затримали посадовця ТЦК та його поплічників — на чому зловили

4 січня 2024 22:28
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Ілля Рябінін
редактор
На Буковині затримали посадовця ТЦК та його поплічників — на чому зловили
Арешт посадовця ТЦК СП на Буковині. Фото: Національна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На Буковині під суд підуть члени злочинної групи за сприяння в організації схеми ухилення від мобілізації. Серед членів банди був посадовець ТЦК СП.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

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Серед злочинців — працівник ТЦК СП

Оперативники управління ДСР в Чернівецькій області спільно зі слідчим відділом Чернівецького поліцейського управління викрили діяльність організованого злочинного угруповання, яке сприяло чоловікам призовного віку в ухиленні від проходження військової служби.

На Буковині затримали посадовця ТЦК та його поплічників — на чому зловили
Вилучені речі злочинців. Джерело: Національна поліція

За три тисячі доларів працівник ТЦК та двоє його спільників допомагали ухилянтам готувати необхідних документів для уникнення мобілізації. 

На Буковині затримали посадовця ТЦК та його поплічників — на чому зловили
Один із заарештованих членів банди. Джерело: Національна поліція

Торік влітку правоохоронці викрили працівник ТЦК СП та ще одного фігуранта під час отримання двох тисяч доларів. Під час проведення слідчих дій задокументували факт передачі зловмисникам однієї тисячі доларів.

На Буковині затримали посадовця ТЦК та його поплічників — на чому зловили
Вилучені гроші. Джерело: Національна поліція

На підставі зібраних доказів трьом учасникам угруповання оголошено підозри за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 ККУ "Зловживання повноваженнями". 

На Буковині затримали посадовця ТЦК та його поплічників — на чому зловили
Заарештований працівник ТЦК СП. Джерело: Національна поліція

Нагадаємо, що вчора у Харкові люди у військовій формі силоміць заштовхнули чоловіка в автомобіль. Вони тримали чоловіка за руки та йшли до буса. Він кричав та намагався зупинити їх, однак йому не вдалося цього зробити. 

Водночас вчора на Львівщині правоохоронці викрили трьох чоловіків, які нелегально відправляли ухилянтів за кордон. За свої "послуги" організатори злочинної схеми брали у "клієнтів" понад 4 тисячі доларів.

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