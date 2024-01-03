У Харкові люди у військовій формі силоміць заштовхали в бус чоловіка

Люди у військовій формі силоміць тримають чоловіка. Фото: скриншот з відео

Сьогодні зранку, 3 січня, у Харкові люди у військовій формі силоміць заштовхнули чоловіка в автомобіль. На відео можна побачити, як він намагався вирватися.

Відео поширилося у соцмережах.

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Чоловіка силоміць заштовхнули в авто

Невідомі люди тримали чоловіка за руки та йшли до буса. Він кричав та намагався зупинити їх, однак йому не вдалося цього зробити.

Люди у військовій формі силоміць заштовхнули чоловіка в автомобіль та поїхали.

Офіційних коментарів щодо інциденту наразі немає.

Нагадаємо, на гірськолижний курорт у Закарпатській області 1 січня завітали працівники ТЦК. Ймовірно, метою їхнього візиту став пошук ухилянтів.

Також ми писали, що 28 грудня з будівлі територіального центру комплектування і соціальної підтримки у Чернівцях вистрибнув чоловік. Його госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги.

Додамо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що незадоволений роботою ТЦК. При цьому він зазначив, що якби не цей фактор, то не потрібно було б обговорювати законопроєкт про мобілізацію.