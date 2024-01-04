На Буковине задержали чиновника ТЦК и его приспешников — на чем поймали

Арест служащего ТЦК СП в Буковине. Фото: Национальная полиция

На Буковине под суд пойдут члены преступной группы при содействии в организации схемы уклонения от мобилизации. Среди членов банды был служащий ТЦК СП.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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Среди преступников – работник ТЦК СП

Оперативники управления ДСР в Черновицкой области совместно со следственным отделом Черновицкого полицейского управления разоблачили деятельность организованной преступной группировки, которая способствовала мужчинам призывного возраста в уклонении от прохождения военной службы.

Изъятые вещи преступников. Источник: Национальная полиция

За три тысячи долларов работник ТЦК и двое его сообщников помогали уклонистам готовить необходимые документы во избежание мобилизации.

Один из арестованных членов банды. Источник: Национальная полиция

Летом прошлого года правоохранители разоблачили работника ТЦК СП и еще одного фигуранта во время получения двух тысяч долларов. В ходе проведения следственных действий задокументировали факт передачи злоумышленникам одной тысячи долларов.

Удалены деньги. Источник: Национальная полиция

На основании собранных доказательств трем участникам группировки объявлены подозрения по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УКУ "Злоупотребление полномочиями".

Арестованный работник ТЦК СП. Источник: Национальная полиция

Напомним, что вчера в Харькове люди в военной форме силой затолкнули мужчину в автомобиль. Они держали мужчину за руки и шли к бусу. Он кричал и пытался остановить их, но ему не удалось этого сделать.

В то же время вчера во Львовской области правоохранители разоблачили троих мужчин, которые нелегально отправляли уклонистов за границу. За свои "услуги" организаторы преступной схемы брали у "клиентов" более 4 тысяч долларов.