Україна
Мобілізація На БЗВП не забезпечили майном — що робити мобілізованому

На БЗВП не забезпечили майном — що робити мобілізованому

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 12:20
Мобілізований на БЗВП - що робити, якщо не видали майно
Мобілізовані громадяни на БЗВП. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ

Якщо мобілізований громадянин не отримав усе визначене законодавством майно, він має право і мусить подати відповідний рапорт. Важливо отримати завірену командиром копію цього документу.

Про це йдеться у матеріалі на сайті vkp.ua.

Читайте також:

Рапорт на майно

Після мобілізації, у навчальних центрах громадянам має бути видане відповідне майно.

Юристи пояснили, що робити мобілізованому, якщо йому не видали усе майно.

"Підготуйте рапорт за відповідним зразком та подайте його "по команді", тобто вашому безпосередньому командиру", — йдеться у поясненні.

Що важливо вказати на копії рапорту

При поданні рапорту важливо попросити командира, який приймає рапорт, щоб той поставив на копії позначку про його отримання, дату, свої ПІБ і підпис.

"Тоді ви матимете підтвердження подання рапорту і зможете оскаржувати як тривалу бездіяльність щодо його розгляду, так і саме рішення, прийняте за результатом розгляду рапорту", — пояснили юристи.

Оскільки такі рапорти стосуються збереження життя та здоров’я особового складу, вони мають бути розглянуті невідкладно, але не пізніше ніж за 48 годин із часу подання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яке саме майно має видати мобілізованим громадянам держава.

Додамо, ми повідомляли про те, що командири військових частин зможуть списувати майно по спрощеній процедурі.

ЗСУ мобілізація майно рапорт БЗВП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
