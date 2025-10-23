Мобілізація з відстрочкою - виїзд за кордон мобілізованого

Перевірка документів на кордоні. Фото: Facebook "Західний кордон"

Мобілізація громадянина з чинною відстрочкою від мобілізації є незаконною, але якщо він уже отримав статус військовослужбовця, то вже не зможе виїхати за кордон. Втім, як пояснили юристи, один напівлегальний варіант для виїзду все ж залишається.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Незаконна мобілізація

Попри продовження загальної мобілізації, деякі громадяни мають право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який, маючи чинну відстрочку від мобілізації для догляду за дружиною, був тим не менш мобілізований.

Чоловік поцікавився, чи може він у такій ситуації виїхати за кордон.

"Це абсолютне неподобство, якщо Вас мобілізували з оформленою відстрочкою, але, на превеликий жаль, Ви вже маєте статус військовослужбовця, а не військовозобов'язаного, і тепер Вам заборонено перетинати кордон, поки Ви не оскаржите незаконну мобілізацію або не звільнитесь з військової служби", — підкреслив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Як виїхати за кордон

Разом з тим, пояснив Дерій, теоретична можливість виїзду у громадянина буде.

Це можливо, якщо такий незаконно мобілізований громадянин здійснить самовільне залишення частини.

"Військова частина повідомить поліцію про СЗЧ лише після трьох днів перебування поза розташуванням частини, тому теоретично Ви можете спробувати перетнути кордон, але лише з дружиною та поки в "Резерв+" є статус "військовозобов'язаний", — зазначив юрист.

