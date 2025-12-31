Видео
Главная Мобилизация На БОВП не обеспечили имуществом — что делать мобилизованному

На БОВП не обеспечили имуществом — что делать мобилизованному

Дата публикации 31 декабря 2025 12:20
Мобилизованный на БОВП - что делать, если не выдали имущество
Мобилизованные граждане на БОВП. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ

Если мобилизованный гражданин не получил все определенное законодательством имущество, он имеет право и должен подать соответствующий рапорт. Важно получить заверенную командиром копию этого документа.

Об этом говорится в материале на сайте vkp.ua.

Рапорт на имущество

После мобилизации, в учебных центрах гражданам должно быть выдано соответствующее имущество.

Юристы объяснили, что делать мобилизованному, если ему не выдали все имущество.

"Подготовьте рапорт по соответствующему образцу и подайте его "по команде", то есть вашему непосредственному командиру", — говорится в объяснении.

Что важно указать на копии рапорта

При подаче рапорта важно попросить командира, который принимает рапорт, чтобы тот поставил на копии отметку о его получении, дату, свои ФИО и подпись.

"Тогда вы будете иметь подтверждение подачи рапорта и сможете обжаловать как длительную бездеятельность по его рассмотрению, так и само решение, принятое по результатам рассмотрения рапорта", — пояснили юристы.

Поскольку такие рапорты касаются сохранения жизни и здоровья личного состава, они должны быть рассмотрены безотлагательно, но не позднее чем за 48 часов с момента подачи.

Напомним, мы ранее писали о том, какое именно имущество должно выдать мобилизованным гражданам государство.

Добавим, мы сообщали о том, что командиры воинских частей смогут списывать имущество по упрощенной процедуре.

