Мобилизованный на БОВП - что делать, если не выдали имущество

На БОВП не обеспечили имуществом — что делать мобилизованному
Если мобилизованный гражданин не получил все определенное законодательством имущество, он имеет право и должен подать соответствующий рапорт. Важно получить заверенную командиром копию этого документа.
vkp.ua
Рапорт на имущество
После мобилизации, в учебных центрах гражданам должно быть выдано соответствующее имущество.
Юристы объяснили, что делать мобилизованному, если ему не выдали все имущество.
"Подготовьте рапорт по соответствующему образцу и подайте его "по команде", то есть вашему непосредственному командиру", — говорится в объяснении.
Что важно указать на копии рапорта
При подаче рапорта важно попросить командира, который принимает рапорт, чтобы тот поставил на копии отметку о его получении, дату, свои ФИО и подпись.
"Тогда вы будете иметь подтверждение подачи рапорта и сможете обжаловать как длительную бездеятельность по его рассмотрению, так и само решение, принятое по результатам рассмотрения рапорта", — пояснили юристы.
Поскольку такие рапорты касаются сохранения жизни и здоровья личного состава, они должны быть рассмотрены безотлагательно, но не позднее чем за 48 часов с момента подачи.
