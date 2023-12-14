На Чернігівщині чоловік відмовився від мобілізації — що вирішив суд

Вручення повістки. Фото: google

У Чернігівській області суд засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі, бо той відмовився від мобілізації через поганий зір. Окрім того, під час проходження ВЛК його визнали обмежено придатним до служби в армії.

Про це йдеться у вироку Куликівського районного суду Чернігівської області, передає ТСН.

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Що відомо про ситуацію

Як відомо, у травні цього року чоловік прийшов до ТЦК та пройшов ВЛК, яка офіційно визнала його обмежено придатний до військової служби. Попри це він отримав повістку, щоб з'явитися до військомату для відправки у військову частину, але він проігнорував це. Справа дійшла до суду.

Під час засідання він розповів, що дійсно відмовився проходити службу і пояснив, що має проблеми з зором та послався на висновок ВЛК. Також він зазначив, що відмовився від служби в армії через "істерику дитини" та пораду брата, який сказав йому не йти до війська.

Суд врахував усі пояснення чоловіка, а також місцеву селищну рада, яка охарактеризувала підозрюваного так: "не працює, живе коштом тимчасових підробітків, веде антисоціальний спосіб життя, на нього неодноразово надходили скарги до селищної ради". Також відомо, що чоловік стоїть на обліку в нарколога і притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, що посягають на громадський порядок.

Вислухаючи це, суд визнав чоловіка винним та засудив його до трьох років позбавлення волі.

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