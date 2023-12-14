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На Чернігівщині чоловік відмовився від мобілізації — що вирішив суд

14 грудня 2023 09:10
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Дмитро Струк
Редактор
На Чернігівщині чоловік відмовився від мобілізації — що вирішив суд
Вручення повістки. Фото: google
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

У Чернігівській області суд засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі, бо той відмовився від мобілізації через поганий зір. Окрім того, під час проходження ВЛК його визнали обмежено придатним до служби в армії. 

Про це йдеться у вироку Куликівського районного суду Чернігівської області, передає ТСН. 

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Що відомо про ситуацію

Як відомо, у травні цього року чоловік прийшов до ТЦК та пройшов ВЛК, яка офіційно визнала його обмежено придатний до військової служби. Попри це він отримав повістку, щоб з'явитися до військомату для відправки у військову частину, але він проігнорував це. Справа дійшла до суду.

Під час засідання він розповів, що дійсно відмовився проходити службу і пояснив, що має проблеми з зором та послався на висновок ВЛК. Також він зазначив, що відмовився від служби в армії через "істерику дитини" та пораду брата, який сказав йому не йти до війська.

Суд врахував усі пояснення чоловіка, а також місцеву селищну рада, яка охарактеризувала підозрюваного так: "не працює, живе коштом тимчасових підробітків, веде антисоціальний спосіб життя, на нього неодноразово надходили скарги до селищної ради". Також відомо, що чоловік стоїть на обліку в нарколога і притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, що посягають на громадський порядок. 

Вислухаючи це, суд визнав чоловіка винним та засудив його до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про новий перелік хвороб, з якими хворобами чоловіків можуть забрати до ЗСУ. 

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