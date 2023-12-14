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В Черниговской области мужчина отказался от мобилизации — что решил суд

14 декабря 2023 09:10
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
В Черниговской области мужчина отказался от мобилизации — что решил суд
Вручение повестки. Фото: google
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Черниговской области суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы, потому что тот отказался от мобилизации из-за плохого зрения. Кроме того, во время прохождения ВВК он был признан ограниченно годным для службы в армии.

Об этом идет речь в приговоре Куликовского районного суда Черниговской области, передает ТСН.

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Что известно о ситуации

Как известно, в мае этого года мужчина пришел в ТЦК и прошел ВВК, официально признавшей его ограниченно пригодным к военной службе. Несмотря на это, он получил повестку, чтобы явиться в военкомат для отправки в воинскую часть, но он проигнорировал это. Дело дошло до суда.

Во время заседания он рассказал, что действительно отказался проходить службу и объяснил, что имеет проблемы со зрением и сослался на заключение ВВК. Также он отметил, что отказался от службы в армии из-за "истерики ребенка" и совета брата, который сказал ему не идти в армию.

Суд учел все объяснения мужчины, а также местный поселковый совет, который охарактеризовал подозреваемого так: "не работает, живет на средства временных подработок, ведет антисоциальный образ жизни, на него неоднократно поступали жалобы в поселковый совет". Также известно, что мужчина стоит на учете у нарколога и привлекался к административной ответственности за совершение посягающих на общественный порядок правонарушений.

Выслушав это, суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о новом перечне болезней, с которыми болезнями мужчин могут забрать в ВСУ.

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