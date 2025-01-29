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На Чернігівщині засудили чоловіка з олігофренією за неявку до ТЦК

29 січня 2025 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд виніс вирок чоловіку з психічними розладами за ухилення від мобілізації
Суддівський молоток. Фото: Freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Куликівський районний суд Чернігівської області покарав мешканця села Виблі, який ухилявся від мобілізації. Чоловіка, що має офіційний діагноз "олігофренія в ступені легкої дебільності", визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України. 

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень

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У матеріалах суду йдеться, що обвинувачений не має роботи, не перебуває у шлюбі, дітей не має, проживає разом із матір’ю, яка за ним доглядає. Він перебував на військовому обліку, а військово-лікарська комісія визнала його "обмежено придатним" до служби під час мобілізації.

Протягом тривалого часу йому вручали повістки, і хоча він з’являвся до військкомату після примусового доставлення, відмовлялися приймати його служити через стан здоров'я та зловживання алкоголем. Востаннє, отримавши повістку на 5 лютого 2024 року, він не з’явився до територіального центру комплектування, посилаючись на хворобу, проте медичних підтверджень цьому не надав.

Під час судового засідання обвинувачений визнав провину та пояснив, що раніше його неодноразово відправляли до військових частин, але щоразу повертали назад. Медики військових частин відмовлялися приймати його через проблеми зі здоров’ям, а в одному з випадків через алкогольне сп’яніння.

За даними слідства, він отримав щонайменше шість повісток, з яких за п’ятьма його примусово доставляли у військкомат, проте він не проходив службу через стан здоров'я та непридатність до військових завдань.

Суд призначив йому три роки позбавлення волі, однак, враховуючи психічний стан, а також той факт, що він не становить значної суспільної небезпеки, ухвалив рішення звільнити його від відбування покарання з випробувальним терміном у два роки.

Обвинувачений зобов’язаний регулярно з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання або роботи, а також стати на облік у центрі зайнятості та працевлаштуватися.

Нагадаємо, деякі хвороби крові звільняють від мобілізації. Також дізнайтеся, які захворювання печінки не дозволяють мобілізовувати громадян. 

суд хвороба Чернігівська область мобілізація ТЦК та СП судові рішення

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