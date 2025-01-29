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На Черниговщине осудили мужчину с олигофренией за неявку в ТЦК

29 января 2025 08:02
Виктория Козырь - редактор
Суд вынес приговор мужчине с психическими расстройствами за уклонение от мобилизации
Судейский молоток. Фото: Freepik
Виктория Козырь - редактор

Куликовский районный суд Черниговской области наказал жителя села Выбли, который уклонялся от мобилизации. Мужчину, у которого официальный диагноз "олигофрения в степени легкой дебильности", признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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В материалах суда говорится, что обвиняемый не имеет работы, не состоит в браке, детей не имеет, проживает вместе с матерью, которая за ним ухаживает. Он стоял на воинском учете, а военно-врачебная комиссия признала его "ограниченно годным" к службе по мобилизации.

На протяжении длительного времени ему вручали повестки, и хотя он появлялся в военкомат после принудительной доставки, отказывались принимать его служить из-за состояния здоровья и злоупотребления алкоголем. Последний раз, получив повестку на 5 февраля 2024 года, он не явился в территориальный центр комплектования, ссылаясь на болезнь, однако медицинских подтверждений этому не предоставил.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал вину и пояснил, что ранее его неоднократно отправляли в воинские части, но каждый раз возвращали обратно. Медики воинских частей отказывались принимать его из-за проблем со здоровьем, а в одном из случаев из-за алкогольного опьянения.

По данным следствия, он получил по меньшей мере шесть повесток, из которых по пяти его принудительно доставляли в военкомат, однако он не проходил службу по состоянию здоровья и непригодности к военным задачам.

Суд назначил ему три года лишения свободы, однако, учитывая психическое состояние, а также тот факт, что он не представляет значительной общественной опасности, принял решение освободить его от отбывания наказания с испытательным сроком в два года.

Обвиняемый обязан регулярно являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы, а также стать на учет в центре занятости и трудоустроиться.

Напомним, некоторые болезни крови освобождают от мобилизации. Также узнайте, какие заболевания печени не позволяют мобилизовать граждан.

суд болезнь Черниговская область мобилизация ТЦК и СП судебные решения

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