У Днпіропетровській області судили ухилянта — як його покарали

Суддя виносить вердикт. Фото ілюстративне: sud.ua

Криничанський райсуд Дніпропетровської області засудив військовозобов'язаного чоловіка до року іспитового терміну. Він отримав повістку, і водночас написав заяву про відмову від мобілізації.

Про це йдеться у судовому вердикті, повідомляє Телевізійна служба новин у неділю, 9 червня.

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За даними суду, торік у жовтні чоловіка визнали придатним до мобілізації. У листопаді йому намагались вручити "бойову повістку", проте той категорично не захотів її отримувати, та написав заяву про відмову від мобілізації.

На слуханні справи чоловік пояснив, що дійсно відмовився від проходження військової служби за станом здоров`я, оскільки, за його словами спостерігається у психіатра, та просить суд суворо не карати.

Суддя визнав його винним за статтею 336 ККУ, але водночас схвалив прохання чоловіка, і призначив тому один рік іспитового терміну.

Скриншот уривка з судового вердикту

Нагадаємо, раніше у Волинській області суд визнав винним чоловіка, який не прийшов до ТЦК за бойовою повісткою, ув'язнивши його на один рік.

Також ми писали, що у столиці судили дончанина за звинуваченням в ухиленні від призову на військову службу, відправивши його за ґрати на п'ять років.