В Днепропетровской области судили уклониста — как его наказали

В Днепропетровской области мужчина отказался от мобилизации с повесткой — как его наказали
Криничанский райсуд Днепропетровской области приговорил военнообязанного мужчину к году испытательного срока. Он получил повестку и одновременно написал заявление об отказе от мобилизации.
Об этом говорится в судебном вердикте, сообщает Телевизионная служба новостей в воскресенье, 9 июня.
Судили за отказ от мобилизации
По данным суда, в октябре прошлого года мужчину признали годным к мобилизации. В ноябре ему пытались вручить "боевую повестку", однако тот категорически не захотел ее получать и написал заявление об отказе от мобилизации.
На слушании дела мужчина объяснил, что действительно отказался от прохождения военной службы по состоянию здоровья, поскольку, по его словам, наблюдается у психиатра, и просит суд строго не наказывать.
Судья признал его виновным по статье 336 УКУ, но в то же время одобрил просьбу мужчины и назначил тому один год испытательного срока.
Напомним, ранее в Волынской области суд признал виновным мужчину, не пришедшего в ТЦК за боевой повесткой, арестовав его на один год.
Также мы писали, что в столице судили дончанина по обвинению в уклонении от призыва на военную службу, отправив его за решетку на пять лет.
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