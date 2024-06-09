В Днепропетровской области судили уклониста — как его наказали

Судья выносит вердикт. Фото иллюстративное: sud.ua

Криничанский райсуд Днепропетровской области приговорил военнообязанного мужчину к году испытательного срока. Он получил повестку и одновременно написал заявление об отказе от мобилизации.

Об этом говорится в судебном вердикте, сообщает Телевизионная служба новостей в воскресенье, 9 июня.

Читайте также:

Судили за отказ от мобилизации

По данным суда, в октябре прошлого года мужчину признали годным к мобилизации. В ноябре ему пытались вручить "боевую повестку", однако тот категорически не захотел ее получать и написал заявление об отказе от мобилизации.

На слушании дела мужчина объяснил, что действительно отказался от прохождения военной службы по состоянию здоровья, поскольку, по его словам, наблюдается у психиатра, и просит суд строго не наказывать.

Судья признал его виновным по статье 336 УКУ, но в то же время одобрил просьбу мужчины и назначил тому один год испытательного срока.

Скриншот отрывка из судебного вердикта

Напомним, ранее в Волынской области суд признал виновным мужчину, не пришедшего в ТЦК за боевой повесткой, арестовав его на один год.

Также мы писали, что в столице судили дончанина по обвинению в уклонении от призыва на военную службу, отправив его за решетку на пять лет.