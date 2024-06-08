Суд призначив максимальне покарання ухилянту

Суд над чоловіком. Ілюстративне фото: VSN

Чоловік, родом із Донецька, був визнаний винним в ухиленні від призову на військову службу та отримав п'ять років тюремного ув'язнення. Це сталося за рішенням Оболонського районного суду у Києві.

Інформацію про це поширив "Главком" із посиланням на судовий реєстр.

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Відповідно до матеріалів справи, в червні 2023 року військовозобов'язаного було визнано придатним до військової служби. Пізніше, у вересні того ж року, він отримав "бойову" повістку від ТЦК. Однак, не маючи права на відстрочку, чоловік проігнорував цей виклик.

На судовому засіданні обвинувачений пояснив свою позицію, стверджуючи, що не з'явився до пункту призову через необхідність догляду за своїми похилими батьками, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької області. Він також наголосив, що розуміє свій громадянський обов'язок, але не може і не хоче служити.

Під час допиту військовослужбовець ТЦК зазначив, що обвинувачений є придатним для військової служби, але відмовився йти на війну через те, що його близькі родичі проживають на Донеччині. Однак суд прийшов до висновку, що факт проживання батька та бабусі обвинуваченого у Донецькій області, а його дружини — на тимчасово окупованій території, не є обґрунтованою причиною для ухилення від призову на військову службу.

Суд також відкинув пропозицію прокурора про призначення обвинуваченому умовного терміну покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, зазначивши відсутність підстав для цього з огляду на суспільну небезпечність вчиненого ним кримінального правопорушення.

Суд вирішив взяти обвинуваченого під варту відразу після винесення вироку. Він залишатиметься у Київському слідчому ізоляторі до вирішення справи на законних підставах.

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