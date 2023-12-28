На Дніпропетровщині посилили воєнний стан — які заходи запровадили
У Дніпровському та Синельниківському районах Дніпропетровщини запровадили додаткові заходи з посилення воєнного стану. У зазначених районах військові перевірятимуть документи громадян та встановлять особливий режим в'їзду та виїзду до району.
Про це повідомили в Синельниківській міській раді.
Посилення заходів воєнного стану на Дніпропетровщині
Запровадження додаткових заходів було ухвалено спільним рішенням Дніпропетровської обласної військової адміністрації, Оперативними угрупованнями військ "Харків", "Херсон" та "Запоріжжя".
Крім того, у Синельниківському районі утворили комендатуру, а її керівником призначено начальника Синельниківського районного ТЦК та СП Євгена Шкная. У Дніпровському районі — комендантом призначено Олександра Щура.
На Дніпропетровщині запровадять такі додаткові заходи воєнного стану:
- встановлено, на строк дії правового режиму воєнного стану, особливий режим в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів;
- запроваджено перевірку документів та огляд речей у осіб;
- надано право перевірки документів та огляду речей в осіб військовослужбовцям територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Нагадаємо, Рада оборони на Закарпатті запровадила перевірку документів у людей на території регіону.
Додамо, у Київській області з 28 грудня до 6 січня діятиме посилена перевірка документів та громадян. У зв'язку з цим, в регіоні збільшиться кількість блокпостів на дорогах.
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