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На Днепропетровщине усилили военное положение — какие меры ввели

28 декабря 2023 19:34
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
На Днепропетровщине усилили военное положение — какие меры ввели
Военный проверяет документы. Иллюстративное фото: УНИАН
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Днепровском и Синельниковском районах Днепропетровщины ввели дополнительные меры по усилению военного положения. В указанных районах военные будут проверять документы граждан и установят особый режим въезда и выезда в район.

Об этом сообщили в Синельниковском городском совете.

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Введение дополнительных мер было принято совместным решением Днепропетровской областной военной администрации, Оперативными группировками войск "Харьков", "Херсон" и "Запорожье".

Кроме того, в Синельниковском районе образовали комендатуру, а ее руководителем назначен начальник Синельниковского районного ТЦК и СП Евгений Шкная. В Днепровском районе — комендантом назначен Александр Щур.

На Днепропетровщине будут введены следующие дополнительные ограничения военного положения:

  • установлено, срок действия правового режима военного положения, особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств;
  • введена проверка документов и осмотр вещей у людей;
  • предоставлено право проверки документов и осмотра вещей у людей военнослужащими территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Информирование об усилении мер военного положения
Информирование об усилении мер военного положения. Фото: Новоалександровская громада Днепровского района
Информирование об усилении мер военного положения
Информирование об усилении мер военного положения. Фото: Новоалександровская громада Днепровского района

Напомним, Совет обороны в Закарпатье ввел проверку документов у людей на территории региона.

Добавим, в Киевской области с 28 декабря по 6 января будет действовать усиленная проверка документов и граждан. В связи с этим, в регионе увеличится количество блокпостов на дорогах.

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