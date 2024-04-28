На які пільги мають право дружини учасників бойових дій — перелік

Військовослужбовець із дружиною біля потягу. Фото: facebook.com/RoyaNewsEnglish

Жінки, чоловіки яких є учасниками бойових дій, мають право на низку пільг. Зокрема, йдеться про пільги на комунальні послуги та додаткові опції для дітей.

Переваги для родин військовослужбовців зі статусом УБД визначено в Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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На які пільги мають право дружини учасників бойових дій

Жінкам бійців УБД надаються значні знижки на комунальні послуги:

75% на оплату житла;

75% знижка на газ, електроенергію та інші комунальні послуги (у разі, якщо дружина військовослужбовця має інвалідність, знижка надається в розмірі 100%);

75% на паливо для осель без централізованого опалення.

Знижку розраховують за формулою: 21 квадратний метр опалювальної площі на особу та додатково десять із половиною квадратних метрів на родину. У разі, якщо всі члени сім'ї є непрацездатними, знижка на газ для опалення становитиме 75% від подвійного розміру нормативної площі, тобто 42 квадратних метрів на особу та 21 квадратний метр на сім'ю.

На які привілеї мають право діти учасників бойових дій

Держава надає дітям учасників бойових дій низку соціальних пільг. Зокрема вони мають право на:

пріоритетний доступ до оздоровлення та відпочинку;

першочергове зарахування до загальноосвітніх шкіл, дошкільних установ та дитячих оздоровчих таборів;

переведення на бюджетну форму навчання в закладах вищої, професійно-технічної або фахової передвищої освіти, якщо навчання здійснюється за денною формою;

безоплатне чи пільгове проживання в гуртожитках для студентів, що навчаються на денній формі;

гарантоване отримання соціальної стипендії за умови відсутності заборгованості з навчання.

Як оформити пільги

Для того, щоб отримати пільги за статусом учасника бойових дій, необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або зробити це в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. Також можна надіслати документи поштою або скористатися послугою "Дія. Підпис" у мобільному додатку "Дія". Знадобляться лише два документи: заява про внесення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та заява про надання пільг. Привілеї можуть призначити і безпосередньо учаснику бойових дій, і членам його родини.

Нагадаємо, у серпні минулого року Кабмін спростив процедуру отримання статусу учасника бойових дій. Тепер, щоб отримати цей статус, потрібно надати лише довідку, яка підтверджує участь у бойових діях.

Також ми писали про те, що багатодітних батьків також мобілізуватимуть. Щоправда, йдеться лише про порушників, які мають на утриманні від трьох дітей, однак не сплачують аліменти.