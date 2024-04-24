Багатодітних батьків мобілізуватимуть — у Мін'юсті пояснили, за яких умов

Український військовий тримає на руках маленьку дівчинку. Фото ілюстративне: facebook.com/viti.edu.ua

Українців, які мають на утриманні трьох і більше дітей можуть мобілізувати. Йдеться про громадян, які не сплачують аліменти.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" у вівторок, 23 квітня, повідомив заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

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За словами Гайченка, виконавча служба стягує аліменти всіма законними способами: арештовує рахунки, стягує кошти із заробітних плат і пенсій, може реалізовувати майно.

"Можемо заходити в приміщення і виносити пральні машини, телевізори і побутову техніку, айпади і ноутбуки і продавати це все з аукціону на користь дитини", — зазначив представник Мін'юсту.

Станом на 23 квітня кількість боржників за аліментами — понад 500 тисяч осіб. 180 тисяч із них — боржники, які не сплачують аліменти більше трьох місяців, тобто злісні неплатники, які не виконують обов’язків щодо забезпечення своїх дітей. 16 тисяч таких порушників — жінки.

Гайченко пояснив, що громадян, який має на утриманні трьох або більше дітей, але не сплачує аліменти, по суті цих дітей не утримує, а тому не має права на відстрочку від мобілізації.

Зараз розробляють механізми співпраці виконавчих служб із ТЦК. У подальшому багатодітним батькам, можливо, доведеться надавати ТЦК довідки про відсутність заборгованості за аліментами.

Нагадаємо, на думку адвокатки АО Legal Strategy Віолети Монастирської, осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації, зокрема багатодітних батьків, мобілізувати не можна. Такі громадяни можуть вступити до лав ЗСУ лише за власним бажанням.

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