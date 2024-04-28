На какие льготы имеют право жены участников боевых действий — перечень
Женщины, мужья которых являются участниками боевых действий, имеют право на ряд льгот. В частности, речь идет о льготах на коммунальные услуги и дополнительные опции для детей.
Преимущества для семей военнослужащих со статусом УБД определены в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
На какие льготы имеют право супруги участников боевых действий
Женам бойцов УБД предоставляются значительные скидки на коммунальные услуги:
- 75% на оплату жилья;
- 75% скидка на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги (в случае, если жена военнослужащего имеет инвалидность, скидка предоставляется в размере 100%);
- 75% на топливо для домов без централизованного отопления.
Скидку рассчитывают по формуле: 21 квадратный метр отапливаемой площади на человека и дополнительно десять с половиной квадратных метров на семью. В случае, если все члены семьи нетрудоспособны, скидка на газ для отопления будет составлять 75% от двойного размера нормативной площади, то есть 42 квадратных метра на человека и 21 квадратный метр на семью.
На какие привилегии имеют право дети участников боевых действий
Государство предоставляет детям участников боевых действий ряд социальных льгот. В частности, они имеют право на:
- приоритетный доступ к оздоровлению и отдыху;
- первоочередное зачисление в общеобразовательные школы, дошкольные учреждения и детские оздоровительные лагеря;
- перевод на бюджетную форму обучения в учреждениях высшего, профессионально-технического или профессионального высшего образования, если обучение осуществляется по дневной форме;
- бесплатное или льготное проживание в общежитиях для студентов, обучающихся на дневной форме;
- гарантированное получение социальной стипендии при отсутствии задолженности по обучению.
Как оформить льготы
Чтобы получить льготы по статусу участника боевых действий, необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или сделать это в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. Также можно отправить документы по почте или воспользоваться услугой "Дія. Підпис" в мобильном приложении "Дія". Понадобятся только два документа: заявление о внесении в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы, и заявление о предоставлении льгот. Привилегии могут назначить и непосредственно участнику боевых действий, и членам его семьи.
Напомним, в августе прошлого года Кабмин упростил процедуру получения статуса участника боевых действий. Теперь, чтобы получить этот статус, нужно предоставить только справку, подтверждающую участие в боевых действиях.
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