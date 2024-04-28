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На какие льготы имеют право жены участников боевых действий — перечень

28 апреля 2024 07:13
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Чекарёва Мария
редактор
На какие льготы имеют право жены участников боевых действий — перечень
Военнослужащий с женой у поезда. Фото: facebook.com/RoyaNewsEnglish
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Женщины, мужья которых являются участниками боевых действий, имеют право на ряд льгот. В частности, речь идет о льготах на коммунальные услуги и дополнительные опции для детей.

Преимущества для семей военнослужащих со статусом УБД определены в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Женам бойцов УБД предоставляются значительные скидки на коммунальные услуги:

  • 75% на оплату жилья;
  • 75% скидка на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги (в случае, если жена военнослужащего имеет инвалидность, скидка предоставляется в размере 100%);
  • 75% на топливо для домов без централизованного отопления.

Скидку рассчитывают по формуле: 21 квадратный метр отапливаемой площади на человека и дополнительно десять с половиной квадратных метров на семью. В случае, если все члены семьи нетрудоспособны, скидка на газ для отопления будет составлять 75% от двойного размера нормативной площади, то есть 42 квадратных метра на человека и 21 квадратный метр на семью.

На какие привилегии имеют право дети участников боевых действий

Государство предоставляет детям участников боевых действий ряд социальных льгот. В частности, они имеют право на:

  • приоритетный доступ к оздоровлению и отдыху;
  • первоочередное зачисление в общеобразовательные школы, дошкольные учреждения и детские оздоровительные лагеря;
  • перевод на бюджетную форму обучения в учреждениях высшего, профессионально-технического или профессионального высшего образования, если обучение осуществляется по дневной форме;
  • бесплатное или льготное проживание в общежитиях для студентов, обучающихся на дневной форме;
  • гарантированное получение социальной стипендии при отсутствии задолженности по обучению.

Как оформить льготы

Чтобы получить льготы по статусу участника боевых действий, необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или сделать это в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. Также можно отправить документы по почте или воспользоваться услугой "Дія. Підпис" в мобильном приложении "Дія". Понадобятся только два документа: заявление о внесении в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы, и заявление о предоставлении льгот. Привилегии могут назначить и непосредственно участнику боевых действий, и членам его семьи.

Напомним, в августе прошлого года Кабмин упростил процедуру получения статуса участника боевых действий. Теперь, чтобы получить этот статус, нужно предоставить только справку, подтверждающую участие в боевых действиях.

Также мы писали о том, что многодетных родителей тоже будут мобилизовать. Правда, речь идет только о нарушителях, которые имеют на попечении от трех детей, однако не платят алименты.

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