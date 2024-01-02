На Хмельниччині чоловік, який ховався від мобілізації, спробував пограбувати бар

Військовий квиток. Ілюстративне фото: УНІАН

У Хмельницькій області три роки ув'язнення отримав чоловік, який спробував пограбувати бар, а після того тричі ухилявся від мобілізації. Він стверджував, що вбивати інших йому не дозволяють релігійні переконання.

Про це йдеться у вироку Полонського районного суду Хмельницької області.

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Деталі справи

Відповідно до матеріалів слідства, чоловік 4 серпня 2023 року уночі у стані алкогольного сп'яніння заліз до приміщення місцевого бару, щоб його пограбувати. Проте не зміг цього зробити, бо у закладі спрацювала сигналізація, а на місце злочину приїхали правоохоронці. У той же день військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до служби в армії.

У вересні 29-річному мешканцю м. Полонне вручили повістку, але він не прибув до ТЦК і СП. Згодом йому повторно вручили повістку, проте він також не прийшов до військкомату.

Загалом ухилянт отримав три повістки, і тричі переховувався від мобілізації.

У судовому засіданні чоловік визнав провину та повідомив, що до бару заліз через сварку з дівчиною, а від мобілізації відмовився, оскільки "його віра забороняє вбивати людей".

Релігійна організація "Свідків Єгови" повідомила суд, що підозрюваний від 2015 року більше не є прихожанином їхньої церкви.

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.162, ст. 336 КК України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період" та засудили до трьох років позбавлення волі.

Засудженого взяли під варту в залі суду.

Нагадаємо, мешканець Приморського району Запорізької області на три роки потрапив за ґрати за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в Україні, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії.