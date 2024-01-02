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В Хмельницкой области мужчина, который прятался от мобилизации, попытался ограбить бар

2 января 2024 20:47
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
В Хмельницкой области мужчина, который прятался от мобилизации, попытался ограбить бар
Военный билет. Иллюстративное фото: УНИАН
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

В Хмельницкой области три года заключения получил мужчина, который попытался ограбить бар, а затем трижды уклонялся от мобилизации. Он утверждал, что убивать других ему не разрешают религиозные убеждения.

Об этом говорится в приговоре Полонского районного суда Хмельницкой области.

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Детали дела

Согласно материалам следствия, мужчина 4 августа 2023 ночью в состоянии алкогольного опьянения залез в помещение местного бара, чтобы его ограбить. Однако не смог этого сделать, потому что в заведении сработала сигнализация, а на место преступления приехали правоохранители. В тот же день военно-врачебная комиссия признала мужчину пригодным к службе в армии.

В сентябре 29-летнему жителю г. Полонное вручили повестку, но он не прибыл в ТЦК и СП. Впоследствии ему повторно вручили повестку, однако он также не пришел в военкомат.

В общей сложности уклонист получил три повестки, и трижды скрывался от мобилизации.

В судебном заседании мужчина признал вину и сообщил, что в бар залез из-за ссоры с девушкой, а от мобилизации отказался, поскольку "его вера запрещает убивать людей".

Религиозная организация "Свидетели Иеговы" сообщила суду, что подозреваемый с 2015 года больше не является прихожанином их церкви.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.162, ст. 336 УК Украины "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период" и приговорил к трем годам лишения свободы.

Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Напомним, житель Приморского района Запорожской области на три года попал за решетку за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в Украине, вызванной полномасштабным вторжением России.

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