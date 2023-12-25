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Військовозобов’язаний пройшов ВЛК, але не пішов до війська та на три роки потрапив за грати

25 грудня 2023 03:30
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Мобілізація в Україні - військовозобов’язаний пройшов ВЛК, але не пішов до війська та на три роки потрапив за грати
Чоловік отримав три роки в'язниці за ухилення від військової служби. Фото: УНІАН
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Житель Приморського району Запорізької області на три роки потрапив за грати за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в Україні, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії.

Про це повідомляє "Главком".

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Як чоловікові вдалося не піти на службу

У кінці травня цього року чоловік пройшов військово-лікарську комісію. Його було визнано здоровим та придатним до служби у ЗСУ. Після цього переселенець під підпис отримав персональну повістку для подальшого проходження військової служби. Однак не пішов до війська.

У суді чоловік визнав свою провину.

"Не з’явився на відправу до військової частини з особистих міркувань. Зокрема, хвилювався за безпеку свого батька, який мешкає на окупованій російськими військами території України", — сказав ухилянт.

Реакція суду на пояснення ухилянта

"Аналізуючи в сукупності обставини, що пом’якшують покарання, враховуючи особу обвинуваченого, який раніше несудимий, є особою молодого віку, суд вважає за доцільне призначити покарання, передбачене санкцією статті обвинувачення у вигляді позбавлення волі", — йдеться у вироку.

Окрім арешту, чоловік має заплатити 2,8 тис. грн за проведення судової почеркознавчої експертизи.

Нагадаємо, представники місцевих ТЦК мають повноваження сповіщати військовозобов'язаних громадян у публічних місцях. Ця процедура включає інформування громадян про необхідність реєструватися або оновлювати свої реєстраційні дані.

Крім того, адвокат Ростислав Кравець прокоментував заяви Мар'яни Безуглої про вручення повісток не лише працівниками ТЦК, а й поліцейськими. За словами фахівця, поліція не має такої функції, до того ж для цього потрібні додаткові витрати з держбюджету.

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