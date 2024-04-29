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На Хмельниччині чоловік не з'явився до ТЦК через похмілля — що вирішив суд

29 квітня 2024 08:00
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
На Хмельниччині чоловік не з'явився до ТЦК через похмілля — що вирішив суд
П'яний чоловік. Фото ілюстративне: depositphotos.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Мешканець Хмельницької області отримав повістку, однак ухилився від мобілізації. У суді чоловік повідомив про те, що не зміг з'явитися до ТЦК через похмілля.

Про це йдеться у вироку, який Красилівський районний суд виніс у п'ятницю, 19 квітня.

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Скриншот вироку суду

Що відомо про порушення

За словами фігуранта, перед явкою до військкомату він напився, тому наступного дня настільки погано себе почував, що не зміг з'явитися за викликом та не повідомив про це представника ТЦК. У злочині призовник покаявся та заявив, що готовий служити й захищати Україну.

"Своєю чергою представник ТЦК під час судового засідання розповів, що влітку 2023 року роздавав бойові повістки громадянам. Обвинувачений теж отримав таку повістку, за отримання якої розписався особисто. Також йому пояснили, яке покарання може чекати на чоловіка, якщо він не з'явиться до ТЦК для отримання бойової повістки", — йдеться в матеріалах справи.

Обставинами, які зменшують рівень покарання обвинуваченого, визнали те, що порушник не став заперечувати свою провину й щиро покаявся.

Чоловіка спочатку засудили до трьох років позбавлення волі, але потім змінили це покарання на рік іспитового терміну.

Нагадаємо, на Закарпатті засудили до трьох років ув'язнення чоловіка, який отримав повістку, однак замість того, щоб з'явитися до ТЦК, написав заяву про відмову від мобілізації.

Також ми повідомляли про те, що в Полтавській області суд визнав винним в ухиленні від призову чоловіка, який має на утриманні сімох неповнолітніх дітей.

війна
суд
похмілля
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП

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