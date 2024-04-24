На Полтавщині батька сімох дітей визнали винним в ухиленні від мобілізації

Маленький хлопчик обіймає батька. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Суд визнав винним в ухиленні від призову мешканця Полтавської області. Чоловік, якому винесли обвинувальний вирок, має на утриманні сімох неповнолітніх дітей.

Про це йдеться в матеріалах справи, які опубліковані в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Вирок ухвалив 17 квітня Козельщинський районний суд Полтавської області.

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Вирок Козельщинського районного суду Полтавської області. Скриншот: reyestr.court.gov.ua

Що відомо про багатодітного батька, якого визнали ухилянтом

У середині січня обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Після цього чоловік отримав повістку, але до ТЦК не з'явився.

Свою провину фігурант заперечувати не став, однак повідомив суду, що має на утриманні сімох дітей віком від двох до 14 років.

"Стверджував, що окрім нього, їм нікому допомагати, він не може залишити їх самих. Він єдиний у сім'ї, хто працює. Повідомив, що працює вже два роки на сільськогосподарських роботах, допомагає вирощувати городину. Також повідомив, що офіційно не записаний як батько дітей, так як шлюб з дружиною не реєстрували... Обвинувачений пояснив, що діти записані на прізвище матері, оскільки він з нею не перебуває у зареєстрованому шлюбі, та це впливає на соціальні виплати на дітей", — йдеться в матеріалах справи.

Згідно з довідками про місце проживання, діти зареєстровані за тією ж адресою, де фактично проживає обвинувачений. Його цивільна дружина також підтвердила, що діти в них спільні, чоловік їх виховує, забезпечує та утримує. За її словами, шлюбні стосунки вони не оформлювали, тому що не думали, що це має якесь значення.

Який вирок виніс суд

У суді зазначили, що батьківство обвинуваченого не доведено законним чином, тому він не має права права на відстрочку від мобілізації як батько, на утриманні якого перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі, але вирішили замінити це покарання двома роками іспитового строку.

Також він має:

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Нагадаємо, в Україні мобілізуватимуть багатодітних чоловіків, які мають на утриманні трьох або більше дітей, але не сплачують аліменти.

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