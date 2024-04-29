В Хмельницкой области мужчина не явился в ТЦК из-за похмелья — что решил суд

Пьяный мужчина. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Житель Хмельницкой области получил повестку, однако уклонился от мобилизации. В суде мужчина сообщил о том, что не смог явиться в ТЦК из-за похмелья.

Об этом говорится в приговоре, который Красиловский районный суд вынес в пятницу, 19 апреля.

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Скриншот приговора суда

Что известно о нарушении

По словам фигуранта, перед явкой в военкомат он напился, поэтому на следующий день настолько плохо себя чувствовал, что не смог явиться по вызову и не сообщил об этом представителю ТЦК. В преступлении призывник раскаялся и заявил, что готов служить и защищать Украину.

"В свою очередь представитель ТЦК во время судебного заседания рассказал, что летом 2023 года раздавал боевые повестки гражданам. Обвиняемый тоже получил такую повестку, за получение которой расписался лично. Также ему объяснили, какое наказание может ожидать мужчину, если он не явится в ТЦК для получения боевой повестки", — говорится в материалах дела.

Обстоятельствами, смягчающими уровень наказания обвиняемого, признали то, что нарушитель не стал отрицать свою вину и искренне покаялся.

Мужчину сначала приговорили к трем годам лишения свободы, но затем изменили это наказание на год испытательного срока.

Напомним, на Закарпатье приговорили к трем годам заключения мужчину, который получил повестку, однако вместо того, чтобы явиться в ТЦК, написал заявление об отказе от мобилизации.

Также мы сообщали о том, что в Полтавской области суд признал виновным в уклонении от призыва мужчины, имеющего на иждивении семерых несовершеннолетних детей.