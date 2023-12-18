На Хмельниччині ухилянт-ветеран отримав три роки в'язниці

Чоловік отримав три роки в'язниці за ухилення від військової служби. Фото: УНІАН

У Хмельницькій області чоловік отримав три роки позбавлення волі за ухилення від призову під час мобілізації. Він мав посвідчення учасника бойових дій, датоване жовтнем 2015 року.

Про це повідомляє видання "Главком" з посиланням на дані судового реєстру.

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Ухилянт ігнорував повістки до військомату

Як зазначається у рішенні суду, у травні військово-лікарська комісія визнала призовника придатним до військової служби. Втім за два тижні він не з'явився для відправлення до військової частини. Згодом він двічі ігнорував повістки з військомату, які стосувалися його відправлення на службу.

Обвинувачений у суді своєї провини не визнав. Чоловік підтвердив, що отримував і ігнорував повістки. Він це виправдовував нібито направленням і необхідністю лікуватися у психлікарні, тому йому небезпечно давати до рук зброю.

Чоловік намагався імітувати психічний розлад

Експертиза дійшла висновку, що обвинувачений не має психічних розладів і на момент вчинення правопорушення усвідомлював свої дії. Під час судового засідання його стан не змінився, зазначили експерти, додаткові медичні заходи не потрібні.

"Враховуючи тяжкість вчиненого злочину, особу обвинуваченого, дані висновку служби пробації, наявність на утриманні малолітньої дитини, його позитивну характеристику, суд дійшов висновку: обвинуваченому слід призначити покарання у вигляді позбавлення волі, що буде необхідним і достатнім для його виправлення та попередження скоєння нових злочинів", — сказано у вироку.

Ухилянта взяли під варту у залі суду.

Нагадаємо, у Луцьку судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Він заявляє, що має камені в нирках і зір мінус дев’ять, однак військово-лікарська комісія визнала його придатним воювати.

Раніше на Одещині викрили чергових ухилянтів, які намагалися перетнути державний кордон. Затримали чоловіків призовного віку за допомогою дрона з тепловізором під час втечі до Молдови.