В Хмельницкой области уклонист-ветеран получил три года тюрьмы

Мужчина получил три года тюрьмы за уклонение от военной службы. Фото: УНИАН

В Хмельницкой области мужчина получил три года лишения свободы за уклонение от призыва во время мобилизации. У него было удостоверение участника боевых действий, датированное октябрем 2015 года.

Об этом сообщает издание "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра.

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Уклонист игнорировал повестки в военкомат

Как отмечается в решении суда, в мае военно-врачебная комиссия признала призывника годным к военной службе. Однако через две недели он не явился для отправки в воинскую часть. Впоследствии он дважды игнорировал повестки из военкомата, которые касались его отправки на службу.

Обвиняемый в суде своей вины не признал. Мужчина подтвердил, что получал и игнорировал повестки. Он это оправдывал якобы направлением и необходимостью лечиться в психбольнице, поэтому ему опасно давать в руки оружие.

Мужчина пытался имитировать психическое расстройство

Экспертиза пришла к выводу, что у обвиняемого нет психических расстройств и на момент совершения правонарушения он осознавал свои действия. В ходе судебного заседания его состояние не изменилось, отметили эксперты, дополнительные медицинские мероприятия не нужны.

"Учитывая тяжесть совершенного преступления, личность обвиняемого, данные заключения службы пробации, наличие на иждивении малолетнего ребенка, его положительную характеристику, суд пришел к выводу: обвиняемому следует назначить наказание в виде лишения свободы, что будет необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения совершения новых", — сказано в приговоре.

Уклониста взяли под стражу в зале суда.

Напомним, в Луцке судили мужчину за уклонение от мобилизации. Он заявляет, что у него камни в почках и зрение минус девять, однако военно-врачебная комиссия сочла его годным воевать.

Ранее в Одесской области разоблачили очередных уклонистов, пытавшихся пересечь государственную границу. Задержали мужчин призывного возраста с помощью дрона с тепловизором во время бегства в Молдову.