Головна Мобілізація На кордоні вимагають тільки паперовий ВОД — що робити

На кордоні вимагають тільки паперовий ВОД — що робити

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 12:20
Військово-обліковий документ - який ВОД повинен бути у громадянина на кордоні
Приписне посвідчення. Фото: "Кошт"

Військовозобов’язаний громадянин віком до 23 років має право виїжджати за кордон із електронним військово-обліковим документом. Вимога пред’явити винятково паперовий ВОД є незаконною.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

Читайте також:

Можна використати "Резерв+"

До юристів звернувся громадянин 22-річного віку, який отримав право виїзду за межі України під час дії воєнного стану.

Чоловік поцікавився, чи зможе він виїхати, якщо у нього протерміноване приписне посвідчення.

"Електронний квиток має також саму юридичну силу, що і паперовий. Тому використовуйте "Резерв+", — наголосив у відповіді громадянину юрист Євген Корнійчук.

Законна відмова прикордонникам

Щодо того, що на кордоні можуть вимагати винятково паперовий військово-обліковий документ, то, підкреслив Корнійчук, ця вимога є незаконною.

"Якщо будуть вимагати паперовий — можете відмовити", — запевнив юрист.

Євген Корнійчук нагадав, що рівність паперового та електронного військово-облікового документу передбачена Порядком № 559, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Кабмін змінив правила перетину кордону жінкам.

Додамо, ми повідомляли про те, що з кінця серпня 2025 року чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть перетинати кордон.

військовозобов'язані резерв виїзд за кордон приписне посвідчення військово-обліковий документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
