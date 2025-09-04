Військово-обліковий документ - який ВОД повинен бути у громадянина на кордоні

На кордоні вимагають тільки паперовий ВОД — що робити
Військовозобов’язаний громадянин віком до 23 років має право виїжджати за кордон із електронним військово-обліковим документом. Вимога пред’явити винятково паперовий ВОД є незаконною.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.
Можна використати "Резерв+"
До юристів звернувся громадянин 22-річного віку, який отримав право виїзду за межі України під час дії воєнного стану.
Чоловік поцікавився, чи зможе він виїхати, якщо у нього протерміноване приписне посвідчення.
"Електронний квиток має також саму юридичну силу, що і паперовий. Тому використовуйте "Резерв+", — наголосив у відповіді громадянину юрист Євген Корнійчук.
Законна відмова прикордонникам
Щодо того, що на кордоні можуть вимагати винятково паперовий військово-обліковий документ, то, підкреслив Корнійчук, ця вимога є незаконною.
"Якщо будуть вимагати паперовий — можете відмовити", — запевнив юрист.
Євген Корнійчук нагадав, що рівність паперового та електронного військово-облікового документу передбачена Порядком № 559, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України.
