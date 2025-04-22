Електронний військовий квиток — коли він вважається недійсним та що за це загрожує

Працівники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним чоловіком. Фото: "Суспільне"

Термін дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжили до 8 серпня 2025 року. Тож, у цей період військовозобов'язаних чоловіків й надалі будуть призивати на військову службу до лав ЗСУ. Крім цього, в особливий період працівники поліції та ТЦК мають право перевіряти військово-облікові документи у громадян чоловічої статі. ВОД може бути як електронний, так і у паперовому варіанті. Проте, за певних умов електронний військовий квиток може бути недійсний.

Коли саме електронний військово-обліковий документ вважається недійсним та що за це загрожує військовозобов'язаному чоловіку, пояснив адвокат Роман Кичко в коментарі "Українське радіо".

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Так, правозахисник наголосив, що паперовий військово-обліковий документ та електронний мають рівну юридичну силу. Однак повноцінним військово-обліковим документом вважається лише той, що містить QR-код для сканування. Відсканувавши QR-код, працівники ТЦК або поліції мають змогу перевірити актуальність інформації.

QR-код формується за умови наявності необхідної інформації від Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів про заявника. У разі відсутності інформації — заявник зможе отримати лише Витяг з Реєстру, що свідчить про уточнення даних заявника і не є військово-обліковим документом.

Якщо у застосунку "Резерв+" стоїть позначка "не на обліку" або "дані неповні", такий документ не визнається дійсним. Тобто, це означає, що особа фактично не перебуває на військовому обліку або не оновила свої військово-облікові документи.

Працівники ТЦК та поліції перевіряють документи у чоловіка. Скриншот з відео на Youtube

Що загрожує чоловікам за відсутність військово-облікового документа

Кожна військовозобов'язана особа повинна мати при собі військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. За відсутність такого документа передбачено відповідальність у вигляді накладання штрафу в розмірі від 17 до 25,5 тис. грн. Рішення щодо накладення такого штрафу приймає виключно керівник ТЦК та СП.

Крім того, працівники поліції мають право затримати та доставити до ТЦК особу, яка відмовляється надавати військово-облікові документи для перевірки або яка їх немає.

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