Военно-учетный документ - какой ВУД должен быть у гражданина на границе

На границе требуют только бумажный ВУД — что делать
Военнообязанный гражданин в возрасте до 23 лет имеет право выезжать за границу с электронным военно-учетным документом. Требование предъявить исключительно бумажный ВУД является незаконным.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.
Можно использовать "Резерв+"
К юристам обратился гражданин 22-летнего возраста, который получил право выезда за пределы Украины во время действия военного положения.
Мужчина поинтересовался, сможет ли он выехать, если у него просрочено приписное удостоверение.
"Электронный билет имеет также ту же юридическую силу, что и бумажный. Поэтому используйте "Резерв+", — отметил в ответе гражданину юрист Евгений Корнийчук.
Законный отказ пограничникам
Относительно того, что на границе могут требовать исключительно бумажный военно-учетный документ, то, подчеркнул Корнийчук, это требование является незаконным.
"Если будут требовать бумажный — можете отказать", — заверил юрист.
Евгений Корнийчук напомнил, что равенство бумажного и электронного военно-учетного документа предусмотрено Порядком № 559, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины.
