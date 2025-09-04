Видео
На границе требуют только бумажный ВУД — что делать

На границе требуют только бумажный ВУД — что делать

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 12:20
Военно-учетный документ - какой ВУД должен быть у гражданина на границе
Приписное удостоверение. Фото: "Кошт"

Военнообязанный гражданин в возрасте до 23 лет имеет право выезжать за границу с электронным военно-учетным документом. Требование предъявить исключительно бумажный ВУД является незаконным.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

Читайте также:

Можно использовать "Резерв+"

К юристам обратился гражданин 22-летнего возраста, который получил право выезда за пределы Украины во время действия военного положения.

Мужчина поинтересовался, сможет ли он выехать, если у него просрочено приписное удостоверение.

"Электронный билет имеет также ту же юридическую силу, что и бумажный. Поэтому используйте "Резерв+", — отметил в ответе гражданину юрист Евгений Корнийчук.

Законный отказ пограничникам

Относительно того, что на границе могут требовать исключительно бумажный военно-учетный документ, то, подчеркнул Корнийчук, это требование является незаконным.

"Если будут требовать бумажный — можете отказать", — заверил юрист.

Евгений Корнийчук напомнил, что равенство бумажного и электронного военно-учетного документа предусмотрено Порядком № 559, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, что Кабмин изменил правила пересечения границы женщинам.

Добавим, мы сообщали о том, что с конца августа 2025 года мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут пересекать границу.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
