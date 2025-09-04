Военно-учетный документ - какой ВУД должен быть у гражданина на границе

Приписное удостоверение. Фото: "Кошт"

Военнообязанный гражданин в возрасте до 23 лет имеет право выезжать за границу с электронным военно-учетным документом. Требование предъявить исключительно бумажный ВУД является незаконным.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

Можно использовать "Резерв+"

К юристам обратился гражданин 22-летнего возраста, который получил право выезда за пределы Украины во время действия военного положения.

Мужчина поинтересовался, сможет ли он выехать, если у него просрочено приписное удостоверение.

"Электронный билет имеет также ту же юридическую силу, что и бумажный. Поэтому используйте "Резерв+", — отметил в ответе гражданину юрист Евгений Корнийчук.

Законный отказ пограничникам

Относительно того, что на границе могут требовать исключительно бумажный военно-учетный документ, то, подчеркнул Корнийчук, это требование является незаконным.

"Если будут требовать бумажный — можете отказать", — заверил юрист.

Евгений Корнийчук напомнил, что равенство бумажного и электронного военно-учетного документа предусмотрено Порядком № 559, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины.

