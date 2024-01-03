На Львівщині чоловік відмовився від повістки, бо воює брат — як його покарав суд

Чоловіку дають повістку. Фото (ілюстративне): vinnitsa.info

У Львівській області чоловік пройшов військово-лікарську комісію та наступного дня мав з'явитися до військкомату для відправлення у військову частину. Проте він відмовився проходити службу, бо вже воює його брат. Суд призначив йому три роки тюрми.

Про це повідомляє zaxid.net, посилаючись на вирок суду.

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Як відомо, на Стрийщині Львівської області наприкінці грудня 2023 року чоловіка доставили до військкомату, де він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Наступного дня він мав з'явитись з речами для відправлення у військову частину, однак проігнорував повістку. Проти нього порушили кримінальну справу.

У суді чоловік визнав свою провину в ухиленні від мобілізації та розповів, що боявся, що його відправлять в зону бойових дій. Крім того, він апелював тим, що вже воює його брат і цього "цілком достатньо".

Суддя розглянув справу та взяв до уваги усі матеріали і визнав винним чоловіка, який проігнорував повістку. Відтак, військовозобов'язаному загрожує три роки в'язниці. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, ми повідомляли, правила вручення повісток сільськими головами. Також ми писали, що ТЦК можуть не виписувати повістки деяким українцям.