Во Львовской области мужчина отказался от повестки, потому что воюет брат — как его наказал суд

Мужчине дают повестку. Фото (иллюстративное): vinnitsa.info

Во Львовской области мужчина прошел военно-врачебную комиссию и на следующий день должен был явиться в военкомат для отправки в воинскую часть. Однако он отказался проходить службу, потому что уже воюет его брат. Суд назначил ему три года тюрьмы.

Об этом сообщает zaxid.net, ссылаясь на приговор суда.

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Как известно, на Стрыйщине Львовской области в конце декабря 2023 года мужчину доставили в военкомат, где он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. На следующий день он должен был явиться с вещами для отправки в воинскую часть, однако проигнорировал повестку. Против него возбудили уголовное дело.

В суде мужчина признал свою вину в уклонении от мобилизации и рассказал, что боялся, что его отправят в зону боевых действий. Кроме того, он апеллировал тем, что уже воюет его брат и этого "вполне достаточно".

Судья рассмотрел дело и принял во внимание все материалы и признал виновным мужчину, проигнорировавшего повестку. Следовательно, военнообязанному грозит три года тюрьмы. На приговор еще можно подать апелляцию.

Напомним, мы сообщали правила вручения повесток сельскими головами. Также мы писали, что ТЦК могут не выписывать повестки некоторым украинцам.