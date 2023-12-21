Мобілізація в Україні — чи мають право сільські голови виписувати повістки

Вручення повістки військовозобов'язаному чоловіку. Фото: google.com

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Під час дії особливого періоду військовозобов'язані чоловіки отримують повістки. Як правило, їх виписують працівники ТЦК. Але цей документ можуть вручати також роботодавці, представники ЖЕКів та ОСББ.

Чи мають на це право сільські голови, розбираємося далі в матеріалі.

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За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, відповідно до постанови Кабінету міністрів №352 формувати та вручати повістки мають право, зокрема, сільські голови.

Чи дійсно можуть вручати повістки сільські голови — роз'яснення адвоката

Як зазначив адвокат Роман Сімутін, вищезгаданий урядовий документ не стосується військовозобов’язаних під час мобілізації. У вказаній постанові йдеться лише про строковиків та контрактників і не згадується про надання повноважень сільським старостам виписувати повістку.

Але інша постанова Кабінету міністрів №1487 містить пункти, у яких вказано, що вручати повістки зокрема мають право:

керівники підприємств усіх форм власності;

старости й представники територіальних громад;

сільські старости (голови).

Сімутін підкреслив, що повістка при цьому повинна бути заповнена та передана, відповідно до розпорядження начальника ТЦК, конкретній особі.

Раніше ми повідомляли, що представники ЖЕКів та ОСББ можуть вручати повістки.

Нагадаємо, ми писали, чи можуть зобов'язати поліцію вручати повістки.

Також ми інформували українців, що слід робити, якщо вам вручають повістку в лікарні.