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На Львівщині сільська громада виплачуватиме кошти мобілізованим мешканцям

17 лютого 2024 02:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Львівщині сільська громада виплачуватиме кошти мобілізованим мешканцям
Військовозобов'язані чоловіки в ТЦК. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Мобілізовані Стрийської громади з січня 2024 року отримуватимуть одноразову фінансову допомогу у розмірі 30 тисяч гривень. Гроші почнуть виплачувати в наступному місяці.

Про це повідомили у Стрийській міській раді.

Мобілізованим платитимуть кошти

Новий пункт у Програмі "Підтримка учасників АТО (ООС), Захисників та Захисниць України та членів їх сімей" підтримали депутати під час чергової сесії міської ради.

Соціальна служба вже розпочала роботу з територіальним центром комплектування та з самими мобілізованФими.

Виплачувати кошти розпочнуть вже з наступного місяця.

Раніше ми повідомляли, що у Верховній Раді України зареєстровали законопроєкт, який передбачає нові доплати та пільги військовим.

В Україні пораненим військовослужбовцям передбачені грошові виплати. Однак трапляються випадки, коли військова частина саботує право на винагороду. 

війна
гроші
Україна
Львівська область
мобілізація
ТЦК та СП

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