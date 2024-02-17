На Львівщині сільська громада виплачуватиме кошти мобілізованим мешканцям
Мобілізовані Стрийської громади з січня 2024 року отримуватимуть одноразову фінансову допомогу у розмірі 30 тисяч гривень. Гроші почнуть виплачувати в наступному місяці.
Про це повідомили у Стрийській міській раді.
Мобілізованим платитимуть кошти
Новий пункт у Програмі "Підтримка учасників АТО (ООС), Захисників та Захисниць України та членів їх сімей" підтримали депутати під час чергової сесії міської ради.
Соціальна служба вже розпочала роботу з територіальним центром комплектування та з самими мобілізованФими.
Виплачувати кошти розпочнуть вже з наступного місяця.
Раніше ми повідомляли, що у Верховній Раді України зареєстровали законопроєкт, який передбачає нові доплати та пільги військовим.
В Україні пораненим військовослужбовцям передбачені грошові виплати. Однак трапляються випадки, коли військова частина саботує право на винагороду.
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